Beňová: Europoslanci by mali mať viac priestoru v médiách aj parlamente

Beňovú mrzí, že Danko nepozval europoslancov do pléna Národnej rady tak, ako minulý rok.

30. júl 2018 o 8:01 (aktualizované 30. júl 2018 o 9:00) TASR

ŠTRASBURG, BRATISLAVA. Aby sa na Slovensku zvýšila volebná účasť v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu, bolo by potrebné, aby slovenskí europoslanci dostali priestor v Národnej rade a taktiež väčší priestor v médiách.

Ich výsledok bude závisieť aj od spôsobu, akým sa národné politické strany ujmú témy volieb do europarlamentu.

Povedala pre TASR počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu v Štrasburgu europoslankyňa Monika Beňová (Smer), ktorá je členkou Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov.

Vystúpenia v parlamente

Beňovú mrzí, že predseda Národnej rady Andrej Danko, napriek tomu, že to rokovací poriadok umožňuje, nepozval europoslancov do pléna tak, ako minulý rok.

"Tento rok nám zatiaľ poslal nejaké tri termíny, ale neviem, ako to dopadne," povedala Beňová.

Podľa Beňovej to vyzerá tak, ako keby nebol záujem o to, aby europoslanci v pléne prezentovali nielen ich prácu, ale napríklad aj víziu toho, akým smerom by sa mala v budúcnosti Únia uberať.

Rovnako si myslí, že problémom sú médiá, ktoré by podľa nej mohli viac prezentovať prácu europoslancov a mohli by sa viac venovať európskym témam aj v kontexte názorov poslancov zo Slovenska.

"No a potom je to otázka národných strán, akým spôsobom sa národné politické stany chcú ujať témy volieb do europarlamentu, pretože mám taký pocit, ako keby sme boli vždy päť rokov niekde v paralelných svetoch a potom prídu voľby a zrazu na seba pozeráme a rozmýšľame, že kam sa teda posunúť," spresnila.

Nízka volebná účasť

Beňovú tiež mrzí, že volebná účasť na Slovensku bola v roku 2014 najnižšia.

Poslankyňa si myslí, že témy, ktoré preberá europarlament sú potom prospešné aj pre občanov členských štátov.

"My, poslanci, sme častokrát vnímaní ako keby sme tu rokovali v europarlamente o niečom, čo sa našich občanov netýka," povedala Beňová.

Zdôraznila, že v súčasnosti existuje predstava, že slovenský europoslanec je tam preto, aby hájil záujmy len Slovenska a prezentoval slovenské témy.

"Europarlament je však inštitúcia, kde sa riešia bod za bodom problémy jednotlivých členských štátov," dodala Beňová.

Kukan: Na vine sú politici

Eduard Kukan zasa tvrdí, že dôvodom nízkej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu sú politici.

"My budeme za to niesť vždy zodpovednosť, nám to prisúdia, aj keď sa roztrháme, ale ja to priznávam. Podľa mňa sme nedokázali našim občanom vysvetliť, že Európska únia a Európsky parlament je ich parlament, že to nie je niečo abstraktného ďaleko v Bruseli," povedal Kukan.

Kukan si zároveň myslí, že problémom je aj nezáujem občanov. Europoslanec tvrdí, že sa nepodarilo prekonať pasivitu Slovákov. Pred nadchádzajúcimi voľbami je však rovnako pesimistický.

Ocenil spoluprácu s médiami, ktorú označil za korektnú a vyzdvihol v tejto súvislosti ich dôležitosť.

Problém vidí aj v slovenských politikoch, ktorí nie dostatočne dôstojným spôsobom hovoria o EÚ a ich činnosť tiež podľa neho posilňuje tendencie pasivity alebo nezáujmu.

"Ale nech nechodím okolo toho, nedokážeme si vysvetliť to, že na Slovensku medzi ľuďmi majú európske inštitúcie väčšiu dôveryhodnosť ako naše slovenské, ale ľudia nejdú voliť," poukázal na problém europoslanec.

Najnižšia účasť

Nedávne výsledky prieskumu EÚ Eurobarometer poukázali na to, že o voľby do europarlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, má záujem 30 percent opýtaných Slovákov. Naopak, až 68 percent opýtaných o tieto voľby záujem nemá.

Najviac respondentov (54 percent) je presvedčených, že ich hlas nič nezmení, 48 percent nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti a takmer polovica opýtaných (47 percent) vyslovila názor, že nedôveruje politickému systému.

Účasť slovenských voličov bola v Európskej únii najnižšia (13,05 percenta).