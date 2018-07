Danko vyhlásil vojnu Kotlebovi, chce zrušiť ĽSNS

Predseda Národne rady oznámil, že bude iniciovať opatrenia, ktorých cieľom bude zrušenie Ľudovej strany Naše Slovensko.

30. júl 2018 o 14:15 SITA

BRATISLAVA. Predseda Národne rady Andrej Danko v pondelok oznámil, že bude iniciovať antifašistické opatrenia, ktorých cieľom bude zrušenie Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu.

Danko chce zriadiť komisiu z odborníkov, ktorá opatrenia pripraví. Zároveň predseda Národnej rady kritizoval Najvyšší súd za to, že rok od podania podnetu od generálnej prokuratúry ani len nevytýčil pojednávanie v otázke zrušenia ĽSNS.

„Začala sa vojna s vami, pán Kotleba, akú som viedol s Jánom Slotom. Lebo ja sa za vás hanbiť v zahraničí nebudem,“ vyhlásil Danko v pondelok na tlačovej besede.

Národniari pripravia zmeny

Dánko zároveň zopakoval, že na jeseň Slovenská národná strana (SNS) pripraví zmeny Trestného zákona, v ktorom bude presne zadefinovaný pojem antisemitizmu.



Kotlebovci podľa Danka vytvárajú Slovenských brancov, útočia v parlamentnej rokovacej sále na Izrael.

„Prečo sa neboja? Lebo stačí povedať, že nevedia robiť s počítačom. Títo ľudia sa neštítia zneužívať poslaneckú funkciu, aby klamali mladých ľudí. Som sklamaný, ako nechápem percentá mafiána Borisa Kollára, tak nechápem ani percentá Kotlebu,“ dodal.



Danko sa hanbí na každej služobnej ceste, pretože sa ho pýtajú na Kotlebu a ĽSNS.

„Veľa zahraničných návštev zvažuje a odmieta návštevu Národnej rady pre kotlebovcov,“ uviedol.

Voličov Kotlebu vyzval, aby si pozreli Kotlebu v gardistickej uniforme a nech sa pozrú, či splnil všetko, čo sľúbil. Danko zároveň konštatoval, že SNS pod jeho vedením je inou stranou.

Prokurátor podal žalobu

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal minulý týždeň obžalobu na Kotlebu, ktorej dôvodom je podozrenie z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba 14. marca na podujatí svojej strany rozdal trom rodinám šeky po 1 488 eur.

Vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488.

Číslo 14 predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Kotleba označil obžalobu za frašku.