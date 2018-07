Kaliňák: Vietnamci mohli zneužiť našu pohostinnosť

Nemal som dôvod pochybovať o tom, čo mi vravel vietnamský minister, vraví Robert Kaliňák.

31. júl 2018 o 18:13 Ján Krempaský

Ako by podľa vás malo Slovensko zareagovať na podozrenia Nemecka v súvislosti s únosom vietnamského podnikateľa a expolitika Trinh Xuan Thanha a boli podľa vás doterajšie opatrenia dostatočné?

"My sme svoje pobúrenie nad tým vyjadrili. Žiadna nová informácia medzitým neprišla. Slovensko o tom nemohlo mať vedomosť. Po druhé, odohralo sa to na území Nemecka. Mám teda otázku: Ak sa po ňom pátralo, prečo nebol zadaný do schengenského informačného systému, kde sa osoby, po ktorých sa pátra, zadávajú, aby niekto mal vedomosť."

Opatrenia, ktoré doteraz Slovensko urobilo, sú teda podľa vás dostatočné?

"Nemáme nič iné v tom urobiť, ako sme urobili."

Nebolo by namieste, keby aj Slovensko spustilo vyšetrovanie?