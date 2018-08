Hrnko z SNS verí, že s únosom Vietnamca nemá Slovensko nič spoločné

Postoj Nemecka v kauze únosu Vietnamca podľa Hrnka pôsobí, akoby sa chcela krajina vyviniť.

1. aug 2018 o 11:01 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť ku kauze únosu vietnamského občana má podľa jeho predsedu Antona Hrnka (SNS) zmysel, je tu však otázka, či nastali nové skutočnosti.

Postoj Nemecka, ktoré ukazuje na slovenskú stopu, totiž podľa neho pôsobí, že sa chce táto krajina z niečoho "vyviniť".

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/479380695&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Hrnko verí Sakovej

Prečítajte si tiež: Kiska: Prečo sa o tom, čo sa stalo na Slovensku, musíme dozvedieť od nemeckých vyšetrovateľov?

"Nemci nedali uneseného Vietnamca do schengenského informačného systému. Ale výboru sa nebránim. Ak bol do toho niekto zapletený, je to nehorázna vec. Tu už ide o reputáciu štátu, takéto veci sú nemysliteľné. Ale verím, že čo nám povedali naposledy, je pravda," povedal na margo májového rokovania výboru, keď ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) vyhlásila, že Slovensko nemá s únosom nič spoločné.

Hrnko si nemyslí, že koalícia výbor zablokuje. "A z akých dôvodov? Je tu vážne obvinenie zo strany Nemecka a musíme urobiť všetko pre jeho vyvrátenie. Ak sa to nepodarí, musíme veľmi tvrdo konať," zdôraznil.

Opozícia by chcela vypočuť okrem ministerky aj všetkých zainteresovaných, ktorí vlani prišli do kontaktu s vietnamskou delegáciou.

Hrnko však upozorňuje, že v kompetencii výboru je pozvať ústavných činiteľov: "Takže nevidím priestor pozývať niekoho iného ako ministerku vnútra. Je na nej, koho si so sebou privedie."

Prečítajte si tiež: Aké sú reakcie na podozrenia o účasti na únose Vietnamca

Či je možné predvolať si aj vtedajšieho ministra vnútra a súčasného poslanca a člena výboru Roberta Kaliňáka (Smer), si Hrnko preverí.

Kedy výbor zasadne, zatiaľ nie je jasné. Opozícia chce podľa Gábora Grendela (OĽaNO) odovzdať podpisy tak, aby sa rokovalo ešte v auguste. Po ich odovzdaní musí Hrnko zvolať výbor do siedmich dní.

Vietnamca mali uniesť v slovenskom lietadle

Prečítajte si tiež: Právnik: Slovensko ani po únose Vietnamca nevybočuje, USA zabíjajú teroristov

Krajinský kriminálny úrad v Berlíne predpokladá podľa správy mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), že obeť únosu opustila schengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle.

Túto informáciu prevzali v pondelok (30.7.) večer na svojich weboch prvý program nemeckej verejnoprávnej televízie ARD, rozhlasové stanice Deutschlandfunk, Deutsche Welle a Severonemecký rozhlas (NDR), ako aj internetové vydania rôznych periodík.

Podľa berlínskych vyšetrovateľov niet o použití slovenského vládneho stroja pri únose "takmer žiadnych pochybností", cituje FAZ z ich správy.

Kriminalisti v nej poukazujú na stretnutie vietnamského ministra vnútra To Lama a vtedajšieho slovenského ministra vnútra Kaliňáka, ktoré podľa ich názoru "malo jediný účel", a to "pána Trinha relatívne bezproblémovo dostať zo schengenského priestoru a do Vietnamu".

Prečítajte si tiež: Kaliňák: Vietnamci mohli zneužiť našu pohostinnosť

Kaliňák v reakcii uviedol, že v zozname cestujúcich v slovenskom vládnom špeciáli, ktorý poskytli vietnamské úrady, nebolo meno trestne stíhaného občana Vietnamu, nebol prevážaný žiaden ležiaci pacient ani spútaný alebo inak obmedzovaný človek a všetky osoby mali diplomatický pas.

"Zaujíma ma však otázka, že ak nemecké úrady, ako tvrdia, skutočne pátrali po občanovi Vietnamu, prečo jeho meno nebolo vložené do schengenského informačného systému, ktorý upozorňuje ostatné krajiny na hľadanú podozrivú osobu?" pýtal sa v stručnom stanovisku Kaliňák.