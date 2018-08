Prokuratúra by v prípade Vietnamca mala konať, tá to odmieta

Trestný čin sa mohol stať aj na Slovensku.

1. aug 2018 o 18:30 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Aj keď vietnamského podnikateľa a komunistického funkcionára Trinh Xuan Thanha uniesli z Berlína, trestné stíhanie by podľa odborníkov na trestné právo malo prebiehať aj na Slovensku.

Nemecká polícia aj tamojší súd sú totiž presvedčení o tom, že unesený Vietnamec prechádzal aj cez naše územie.

Napriek tomu, že Nemci požiadali o právnu pomoc v súvislosti s únosom prvý raz už v októbri 2017, do dnešného dňa polícia nezačala trestné stíhanie. Policajný prezident Milan Lučanský v pondelok len povedal, že sa pripravuje ďalšie stretnutie s nemeckými vyšetrovateľmi.

Postup polície v pondelok kritizovala opozícia aj prezident Andrej Kiska. Ministerstvo vnútra sa bráni tým, že prípad vyšetruje nemecká polícia, pretože únos sa stal v Nemecku, a nie na Slovensku.

Podľa oslovených odborníkov na trestné právo na tom nezáleží, pretože o trestný čin išlo aj v prípade, že unášaný Thanh len prešiel cez územie Slovenska. Nemeckým vyšetrovateľom sa totiž podarilo preukázať, že do Vietnamu neodišiel dobrovoľne.

„Mohol to byť buď pokračujúci trestný čin únosu, obmedzovanie osobnej slobody, alebo pozbavenie osobnej slobody,“ vymenúva možné protizákonné skutky bývalý vyšetrovateľ Jaroslav Ivor.

Thanha uniesli v Berlíne vlani v júli, pár dní na to sa objavil vo Vietname. Medzitým sa na Slovensku odohralo stretnutie medzi delegáciami ministerstiev vnútra oboch krajín a Slovensko následne požičalo vietnamským predstaviteľom vládny špeciál na let do Moskvy.

Nemeckí kriminalisti teraz tvrdia, že práve takýmto spôsobom unesený Thanh opustil schengenský priestor.

Trestný čin nevidí ani prokuratúra

Podobne ako ministerstvo vnútra zatiaľ argumentuje aj Generálna prokuratúra. Tvrdí, že vyšetrovanie v prípade únosu Thanha môžu zatiaľ viesť len nemecké orgány, pretože z Nemecka doteraz neprišla žiadosť o prijatie trestného oznámenia alebo žiadosť o prevzatie trestného stíhania.

„Slovenské justičné orgány dostali len žiadosť o poskytnutie právnej pomoci. Tie boli vybavené v celom rozsahu,“ píše hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.