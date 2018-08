Advokátka uneseného Thanha: Všetko na Slovensku bolo šité na mieru pre únoscov

Vietnamca údajne uniesli cez Slovensko.

1. aug 2018 o 19:10 Peter Kapitán

Petra Isabel Schlagenhaufová je nemecká advokátka, ktorá pracuje v Berlíne. Uneseného Trinha Xuan Thanha zastupovala ešte pred tým, ako ho vietnamská tajná služba násilím odvliekla do Vietnamu. Nemeckí vyšetrovatelia tvrdia, že pri únose bol použitý aj slovenský vládny špeciál.

V rozhovore Schlagenhaufová hovorí o tom, na čo všetko vyšetrovatelia prišli, či má byť vedené trestné stíhanie aj na Slovensku a čo si myslí o postoji slovenských oficiálnych orgánov.

Boli ste pri vyšetrovaní únosu a na súdnych pojednávaniach s jedným z únoscov?

„Áno, nebola som síce svedčiť, no zastupovala som záujmy Trinha Xuana Thanha. Ak sa niekto stane obeťou trestného činu, má právo na to, aby sa na procese zúčastnil. Bola som aj na súde, na ktorom minulý týždeň potrestali prvého z únoscov.“

Vysvetlil vám váš klient, ako sa dostal z Nemecka do Vietnamu?

„Problém je v tom, že je vo väzení vo Vietname, a tak s ním nie som v priamom kontakte. Ja sa s ním rozprávať neviem a dokonca sa ho na to nemôžu spýtať ani jeho právnici vo Vietname. Každý kontakt právnika s klientom je tam kontrolovaný, takže žiadne priame informácie o únose nemáme.“

Čo presne viete o tom, čo sa stalo?

„Thanha som poznala už pred tým, ako ho uniesli. Mojím klientom sa stal preto, lebo očakával, že ho z Nemecka vyhostia. Od začiatku, keď zmizol, mi bolo jasné, že by sa do Vietnamu nikdy nevrátil dobrovoľne. Celú akciu vietnamskej tajnej služby podrobne zdokumentoval prokurátor počas procesu, ktorý sa skončil minulý týždeň. Predseda senátu to opisoval hodinu a pol, písomný verdikt budeme mať asi o mesiac.“

Čo by tam malo byť napísané?