Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky

Škodlivým produktom je aj mydlo z Nemecka.

2. aug 2018 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje verejnosť na možný výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili do systému RAPEX - rýchleho výstražného systém pre nepotravinárske výrobky kontrolné orgány vo Francúzsku, Estónsku a v Nórsku.

Ako ďalej agentúru SITA informoval komunikačný referát ÚVZ, prvým škodlivým produktom je podľa hygienikov mydlo značky BADEFEE - Pralin?s de bainod výrobcu Bo Cosmetic GmbH z Nemecka.

Varujú pred mydlom a kakaovým maslom

"Výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva," uvádza ÚVZ.

Rovnako hygienici varujú pred kakaovým maslom pre dojčiace matky - Nursing Butter with Pure Cocoa Butter značky Palmers od výrobcu E.T. Browne Drug Co., zo Spojených štátov amerických.

V tomto nezmývateľnom výrobku sa nachádza zmes konzervačných látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, čo môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Krém na zosvetlenie pokožky

Tretím nebezpečným produktom je krém na zosvetlenie pokožky - Light & Natural brightening cream značky Carotone od výrobcu N.P Gandour, z Pobrežia Slonoviny.

Ten podľa zoznamu zložiek totiž obsahuje hydrochinón. Ďalším produktom, pred ktorým varuje ÚVZ je lotion na zosvetlenie pokožky - Clear Therapy, extra lightening lotion značky CT+ od výrobcu Dream Cosmetics z Pobrežia Slonoviny, ktorý rovnako podľa zloženia obsahuje hydrochinón.

Túto látku obsahuje aj krém na zosvetlenie pokožky - Lightening beauty cream značky Caro White od výrobcu Dream Cosmetics z Pobrežia Slonoviny. "Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn.

Výrobok môže spôsobiť kožné alergie," uvádza ÚVZ. Posledným výrobkom je prípravok na bielenie zubov - Kit de 15Pcs Blanchiment des Dents značky niceEshop od neznámeho výrobcu z Číny.

Výrobok obsahuje nepovolené množstvo peroxidu vodíka, čo môže spôsobiť poškodenie zubnej skloviny, alebo viesť k vypadávaniu zubov.