Prijatie viac študentov medicíny je iba politický marketing, tvrdia lekári

Dôležité je, aby boli lekárske fakulty dofinancované.

3. aug 2018 o 12:27 SITA

BRATISLAVA. Vláda Slovenskej republiky navrhuje riešiť nedostatok lekárov prijatím vyššieho počtu študentov na lekárske fakulty.

V polovici júla predseda vlády Peter Pellegrini žiadal, aby lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach dodatočne prijali 185 nových študentov všeobecného lekárstva.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prázdny politický marketing

Prečítajte si tiež: Dobré ráno: Polovica študentov ľutuje, že ostali na Slovensku

"Zápasíme neustále s nedostatkom personálu. Tak s nedostatkom lekárov, ako aj zdravotných sestier," vysvetlil svoje rozhodnutie premiér.

Takýto návrh je podľa Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska iba prázdnym politickým marketingom, známkou úplnej nekompetentnosti a nepochopenia problémov slovenského zdravotníctva.

"Vyšší počet študentov problém nedostatku lekárov nevyrieši. Trvale upozorňujeme na nekoncepčnosť v riadení zdravotníctva na Slovensku. Pokiaľ by sme pristúpili na takýto návrh, naďalej by sme za peniaze slovenských daňových poplatníkov vychovávali mladých lekárov pre iné krajiny. Jediným spôsobom, ako zabezpečiť dostatok lekárov na Slovensku, je ich stabilizácia formou zjednodušenia vstupu do systému a štandardizácia ich pracovných a finančných podmienok," tvrdia všeobecní lekári.

Ako agentúru SITA informovala prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková, lekári považujú návrh Vlády SR iba za odvádzanie pozornosti od skutočných problémov slovenských lekárov a ich pacientov.

Viac peňazí pre školy

Podľa predsedu Študentskej rady vysokých škôl je pri navyšovaní počtu študentov medicíny v prvých ročníkoch dôležité, aby boli lekárske fakulty dofinancované.

Prečítajte si tiež: Košická medicína musí znížiť latku, vezme aj študentov spod čiary

"Pán Pellegrini chce, aby študovalo viac študentov medicínu. Vnímame, že je tu problém, ktorý treba riešiť, ale prekáža nám, akým smerom sa politika uberá. Namiesto koncepčných a systémových riešení, ktoré možno trochu viac bolia politickú reprezentáciu, navrhujú len krátkodobé riešenia. Pri zvyšovaní počtu študentov neriešia ani klinickú prax. Ani kapacita v nemocniciach nie je dostačujúca na vyučovanie praktických predmetov," vysvetlil Lovász s tým, že lekárske fakulty sú podfinancované a musia si hľadať vlastné zdroje financií.



Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo, že „rokujú s ministerstvom školstva a financií o uvedenej problematike a robia všetko preto, aby študenti vo zvýšenom počte mohli od septembra na lekárske fakulty nastúpiť“.

Lekárske fakulty by mali byť podľa rezortu zdravotníctva dofinancované sumou približne dva milióny eur a práve tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie zvýšených nákladov. „Množstvo študentov navyše, ktorých môžu lekárske fakulty od septembra prijať, bolo zároveň diskutované s dekanmi lekárskych fakúlt,“ spomenula hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

„Odmietame zároveň tvrdenie, že ide o krátkodobé riešenie. Je to riešenie, ktoré je efektívne z dlhodobého hľadiska, o niekoľko rokov nám začnú vychádzať absolventi, ktorí postupne nahradia lekárov vo vyššom dôchodkovom veku,“ dodala s tým, že rezort zdravotníctva to preto považuje za systémový krok.