Austrálčanka napísala knihu o živote na Slovensku. Čo sa jej páči?

Prehľad článkov, ktoré zaujali čitateľov v angličtine.

3. aug 2018 o 12:57 sme.sk

1. Čierna zmrzlina či zmrzlina pre psov. V bratislavských zmrzlinárňach nájdete aj to, čo nehľadáte. You will not make good ice cream without love

2. Naše prababičky si na parádu potrpeli, čepce rátali na tucty: From headwear to a forgotten piece of women's fashion

3. River surfing v Čunove, ochutnávka vína či folkový koncert. Čo by ste si nemali nechať ujsť, ak trávite začiatok augusta v Bratislave? Top 10 events in Bratislava

4. Na nemčinu školáci pomaly zabúdajú. Tu sú dôvody, prečo by nemali: German should not be neglected in Slovakia

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



5. Vedeli ste, že jeden zo satelitov vo vesmíre je pomenovaný po chlapcovi zo Slovenska? Satellite from Galileo programme was named after a young Slovak boy

6. Pri Spišskom hrade vyrastie lesná sauna a bude zadarmo: There will be a sauna near Spišský Hrhov - for free

7. Kotleba má na krku trestné oznámenie a automobilka BMW nepríde. Vypočujte si najdôležitejšie udalosti uplynulého týždňa v angličtine: Last Week in Slovakia: BMW picked Hungary over Slovakia

8. Kedy si Fedor Gál alebo Péter Hunčík uvedomili, že patria k menšine? How does it feel to belong to a minority in Slovakia?

9. Unesený Vietnamec bol vraj omámený a dobitý, keď nastupoval do slovenského vládneho špeciálu. Prečítajte si, ako kauzu vnímali policajti, ktorí dohliadali na vietnamskú delegáciu: Denník N: This is what the Vietnamese kidnapping looked like

10. Austrálčanka napísala knihu o svojom živote na Slovensku. Čo sa jej tu páči? Australian in Slovakia: Bratislava has a great vibe

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.