Odišiel ďalší velikán. Reakcie na úmrtie herca Stana Dančiaka

Zuzana Krónerová, herečka

Stanka Dančiaka som obdivovala nielen pre jeho veľký herecký talent, ale aj pre jeho zmysel pre humor. Po prvý raz som bola nadšená jeho výkonom v Divadle na Korze. Hral v Gogoľovej Ženbe úlohu Kočkareva.

Potom v ďalších a ďalších skvelých inscenáciách tohto divadla. Dá sa povedať, že som do divadla na Korze chodila najmä kvôli nemu a Marianovi Labudovi, ako aj kvôli Zite Furkovej.

Po rokoch mi osud doprial, že Stanko bol mojím hereckým partnerom v mojej prvej televíznej inscenácii rozprávky Vymenená princezná. A potom ešte niekoľkokrát, asi sme sa k sebe nejakým spôsobom typovo hodili.

Ale najväčším šťastím pre mňa bolo, že sme sa so Stanom stali aj v súkromí dobrými kamarátmi. Je mi veľmi ľúto, že odišiel ďalší z našich velikánov. Česť jeho pamiatke.

Milan Lasica, herec

Je mi veľmi ľúto, že odišiel. Bola to trojica hercov, ktorí vyrastali na pôde Vysokej školy múzických umení, pri ktorej bolo jasné, že sú všetci traja veľmi talentovaní, bol to Pavol Mikulík, Marián Labuda a Stano Dančiak.

A teraz odišiel posledný z tejto trojice. Je to veľmi smutné, ale Stano bol na tom veľmi zle už niekoľko rokov. Do istej miery sa teda dá hovoriť aj o konci utrpenia. Česť jeho pamiatke.

Andy Hryc, herec

Stano Dančiak bol neskutočne talentovaný človek a dabingový kráľ. Záver jeho života bol veľmi smutný, niečo človek málokedy stretne, no myslím si, že to bolo pre neho skôr vyslobodenie.

Strávili sme spolu veľa času, aj v práci aj mimo nej. Najväčšia zábavu sme spolu zažili, keď sme točili Sebechlebských hudcov. to bola naozaj brilantná spolupráca. Želám úprimnú sústrasť Darinke aj jeho deťom.

Anna Šišková, herečka

Stano bol jedinečný herec. Hrala som s ním, môžem to potvrdiť, bol absolútne autentický, mal humor a fantáziu. Prvé stretnutie si nepamätám, poznala som ho už ako herca a milovala som ho, keď hral.

Podobne ako Marián Labuda, s ktorým spolu často hrali, boli noví tým, že boli maximálne autentickí a zároveň mali v sebe humor a nadhľad. Tým boli na Slovensku výnimoční.

Richard Stanke, herec

Na Stana si budem pamätať ako na dobrého staršieho kolegu, ktorý bol vždy ochotný pomôcť mladším hercom. Bol to človek s nesmierne dobrým srdcom a úžasným humorom. Takých ľudí je málo a bude mi určite veľmi chýbať.

Kedy som sa s ním stretol po prvý raz si nespomeniem, robil som s ním už keď som bol dieťa. Zrejme to bolo v nejakej televíznej inscenácii, ale na viac si nepamätám.

Boris Filan, spisovateľ

Stana som považoval za veľkého herca a bol to aj môj veľmi dobrý kamarát. Odišiel veľký mág. Prostredníctvom toho, čo vedel, na diaľku v priestore a čase menil ľudí, robil ich veselšími a šťastnejšími, a preto si myslím, že je nenahraditeľný.

Marek Maďarič, exminister kultúry

Bol to komplexný herec, výborný v divadle, v rozhlase, v televízii, vo filme aj v dabingu. Mal osobitný zmysel pre humor.

Csongor Kassai, herec

V poslednej dobe som si na neho často spomínal ako na veľmi vtipného a promptného človeka a výborného kolegu. Veľmi rád som s ním hral. Je to veľmi veľká škoda, bol to kvalitný a výborný herec, poznal som ho ako skvelého človeka. Kultúra prišla o veľkú osobnosť.

Petra Polnišová, herečka

Ja som s ním až tak veľa nepracovala, no je to veľká strata pre umelecký svet a je mi to veľmi ľúto. Bol to jeden z najlepších hercov a komikov, ktorých som poznala.

Je to veľká strata a bol veľkou inšpiráciou pre mňa aj mnohých mojich kolegov a bol mimoriadne vtipný človek v súkromí aj na javisku.

Andrej Danko, predseda parlamentu

Slovensko sa dozvedelo dnes veľmi smutnú správu. Opustil nás legendárny herec Stano Dančiak vo veku 75 rokov. Fanúšikov si získal nielen z divadelných dosiek a filmov, ale i nenapodobniteľným dabingovým hlasom.

V roku 2011 bol uvedený za celoživotné dielo do siene slávy. Česť jeho pamiatke.

Peter Pellegrini, predseda vlády SR

Dokonalý predstaviteľ mnohých filmových a divadelných postáv, ale aj legendárny hlas inšpektora Derricka, Alfa či sluhu Jamesa sa dnes odobral za svojimi priateľmi do hereckého neba.

Stano Dančiak bol nielen skvelým hercom, ale aj zásadnou súčasťou svedomia národa svojimi zásadovými postojmi za slobodu a demokraciu.

Maestro, vďaka za všetko, čím ste za svoj hodnotný život obohatili slovenský národ.

Andrej Kiska, prezident SR

Dnes sme sa dozvedeli, že Stano Dančiak, ďalšia veľká postava silnej generácie slovenského divadla a filmu, nás navždy opustil.

Mimoriadny talent, možno najmä komický, ktorý však nikdy neprekročil hranice toho, čo vtipné je a čo už nie. S čitateľným nadhľadom, a zároveň vždy s hlbokým porozumením.

Z ktorého vyvierali aj jeho silné občianske postoje. Takto si ho budeme pamätať, pretože na Stana Dančiaka nemožno zabudnúť.

Úprimnú a hlbokú sústrasť pozostalým.

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry

S úprimnou ľútosťou a zármutkom som si dnes prečítala správu o úmrtí nášho vynikajúceho herca a obdivuhodného človeka Stana Dančiaka.

Divadelný herec s komediálnym talentom, ktorý vnášal úsmev do našich príbytkov a hlasom, ktorý oživil každý dabing, bol pre nás vzorom ľudskej sily a odvahy popasovať sa s prekážkami života. Úprimnú sústrasť.