Samozvaný poradca Pellegriniho na Kryme Úradu vlády neprekáža

Nezaradený poslanec Marček sa na Krym chystá aj o rok. Dúfa, že sa k nemu pripojí viac ľudí ako minulý týždeň.

6. aug 2018 o 18:15 Peter Kováč

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini zo Smeru má oficiálne osemnásť poradcov, no keď sa tak v zahraničí predstaví aj niekto iný, neprekáža mu to. Ukázala to minulotýždňová cesta nezaradeného poslanca Petra Marčeka na územie anektovaného Krymu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Marček sa na Kryme tvári oficiálne, hoci avizoval súkromnú cestu

Na stretnutí s členmi rady ministrov republiky Krym v Simferopole sprevádzal Marčeka okrem iných aj bývalý šéf rozviedky SIS Igor Cibula. Na stole pred ním bola menovka s označením „poradca premiéra Slovenskej republiky“.

Hoci Úrad vlády poprel, že by bol Cibula poradcom Pellegriniho, dodnes sa proti tomu nijako neohradil.

Samotný Cibula aj Marček pritom navodzujú dojem, že nemuselo ísť o omyl.

„Stanovisko Úradu vlády nekomentujem. Ak ste politicky inteligentný človek, tak zaiste pochopíte stanovisko Úradu vlády,“ reagoval Cibula s tým, že menovka na stole, pri ktorom sedel napríklad aj krymský premiér Sergej Aksionov, ho prekvapila.

“ Pán Cibula nie je poradcom predsedu vlády. Zoznam poradcov je uvedený na stránke Úradu vlády. „ tlačový odbor Úradu vlády

„Na stretnutí som vôbec nevystupoval ako poradca a ani som nemal žiadne oficiálne poverenie,“ dodal ďalej Cibula.

Jednoznačné vysvetlenie situácie nemá ani Marček.

„Majú svoje spravodajské služby a vedia o každom, kto tam ide, čo robí alebo čo robil. Takéto veci nebývajú verejné,“ povedal poslanec pre SME.

Aj Fico mal neoficiálneho poradcu

K podobnej situácii pritom došlo aj v minulosti ešte za premiéra Roberta Fica. Za poradcu premiéra sa mal vydávať aj slovenský obchodník so zbraňami Miroslav Výboh, a to v rámci veľkej korupčnej kauzy Pandur, čo boli obrnené vozidlá pre českú armádu.