Saková odstavila šéfa ochrankárov, Čižnár vycestuje do Nemecka

Vyšetrovanie únosu na Slovensku sa začína.

6. aug 2018 o 19:08 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Kauza únosu vietnamského podnikateľa a komunistického funkcionára Trinh Xuan Thanha z Nemecka do Vietnamu vyháňa vysokých slovenských funkcionárov na zahraničné cesty.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v pondelok oznámil, že sa tento týždeň chystá za svojím kolegom do Českej republiky, na budúci týždeň plánuje vycestovať do Nemecka. Reaguje tak na výzvu premiéra Petra Pellegriniho zo Smeru, aby vysokí slovenskí činitelia riešili únos na najvyšších miestach a v spolupráci so zahraničnými partnermi.

„Zjavne sa najmä po vystúpení pána prezidenta začalo do toho miešať veľké politikum,“ vyhlásil Čižnár po stretnutí s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, prezidentom Andrejom Kiskom, predsedom parlamentu Andrejom Dankom z SNS a premiérom Pellegrinim.

Narážal tým na Kiskove vyhlásenia z popoludnia, v ktorých kritizoval nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní. Trestný námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky totiž vyhlásil, že do minulého piatka prokuratúra nedisponovala vierohodnou informáciou o únose.

Vyšetrovanie únosu

Do Nemecka sa chystá aj policajný prezident Milan Lučanský a ministerka vnútra Denisa Saková. V pondelok v reakcii na podozrenia z aktívnej účasti slovenských špičiek pri únose Thanha za pomoci slovenského vládneho lietadla dočasne postavila mimo služby šéfa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Petra Krajčiroviča.

Zároveň ministerka zbavila mlčanlivosti zamestnancov úradu, letky ministerstva vnútra a niektorých zamestnancov rezortu. Je to dôležité preto, aby mohli pred vyšetrovateľmi vypovedať pri objasnení únosu.

„Po vzájomnej dohode s Generálnou prokuratúrou SR začne sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra vo veci vykonávať úkony trestného konania, povedal hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Na úkony bude dozerať Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá sa ich osobne zúčastní. Podľa tvrdení ministerstva tak má byť zabezpečená maximálna objektivita a zákonnosť.

Slovensko v podozrení

K únosu Thanha prišlo v Berlíne 23. júla 2017 v poobedných hodinách. Neznámi muži ho v berlínskom parku naložili do dodávky a podľa nemeckých vyšetrovateľov ho dva dni držali na vietnamskom veľvyslanectve.

Odtiaľ podľa medializovaných informácií smeroval do Brna a následne skončil v Bratislave. Vyšetrovatelia totiž zistili, že dodávka, ktorá bola údajne použitá na únos, parkovala pred vládnym hotelom Bôrik.

Autá použité pri únose prenajal človek vietnamského pôvodu v Českej republike. Autá mali zabudované GPS zariadenia, na ktorých základe vedeli vyšetrovatelia zrekonštruovať presnú cestu dodávok.

Česká Národná centrála proti organizovanému zločinu sa prípadu začala venovať už na konci augusta minulého roka. Už vtedy sa totiž objavili informácie, že na únose sa podieľali aj Vietnamci žijúci v Česku.

Podozrenia, že unesený Vietnamec opustil schengenský priestor v slovenskom vládnom špeciále sa objavili v máji tohto roka. Napriek tomu sa slovenské orgány do vyšetrovania pustili až potom, čo Denník N zverejnil anonymné výpovede policajtov, na ktorých základe zrekonštruoval tajomnú návštevu vietnamskej delegácie v Bratislave.

Vietnamci na Bôriku

Zverejnený text hovorí o tom, že po oficiálnej návšteve vietnamského ministra To Lama v hoteli Bôrik do vládneho špeciálu nastupoval aj jeden Vietnamec, ktorého museli ďalší dvaja podopierať.

Údajne malo ísť práve o uneseného Thanha. Vraj bol zjavne dezorientovaný a dobitý, zdôvodnili to tak, že sa opil a spadol zo schodov. Šéf protokolu na ministerstve vnútra Radovan Čulák údajne kryl celú akciu aj slovami, že „ide o štátny záujem“.

Na palube vládneho špeciálu napokon údajne Thanh opustil Slovensko smerom do Moskvy a následne sa dostal až do Vietnamu.

Ministerstvo vnútra aj Kaliňák tieto informácie odmietajú. Kaliňák v pondelok v relácii Téma dňa na TA3 uviedol, že zbavenie mlčanlivosti všetkých zainteresovaných ľudí uvítal a je za poriadne vyšetrenie celého prípadu.

Hoci na začiatku kauzy odmietal, že by Tahnh bol v lietadle, dnes to už pripúšťa. Tvrdí však, že Vietnamci mohli len zneužiť „našu pohostinnosť“.