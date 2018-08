Prieskum AKO: Ženu za prezidentku nemá problém voliť takmer polovica Slovákov

Takmer 46 percentám záleží na tom, o akú ženu vo voľbách ide.

7. aug 2018 o 11:11 SITA

BRATISLAVA. Takmer polovica Slovákov by nemala problém voliť za prezidentku ženu, ďalším takmer 46 percentám záleží na tom, o akú ženu by išlo.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý robili na reprezentatívne vzorke 1 000 opýtaných od 4. do 11. júla.

Na otázku: "Volili by ste niekedy za prezidentku ženu?" odpovedalo 31,4 percenta určite áno, 13,9 percenta uviedlo asi áno, možnosť asi nie si zvolilo 1,9 percenta, ženu za prezidentku by určite nevolilo 5,4 percenta opýtaných a 45,9 percenta odpovedalo, že záleží na tom, o akú ženu by išlo.

Odpovedať nevedelo alebo nechcelo 1,5 percenta respondentov. Výsledky prieskumu agentúre SITA poskytla Kamila Hříchová z agentúry AKO.



Respondenti v prieskume odpovedali aj na otázku: "Považujete sami seba za priaznivcov akej politickej orientácie? Prečítame Vám možnosti".

Na túto otázku nevedelo alebo nechcelo odpovedať 40,5 percenta opýtaných. Za liberála sa označilo 34,6 percenta a zvyšných 24,9 percent sa považuje za konzervatívcov.