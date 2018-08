Rektori univerzít sú znepokojení situáciou v Slovenskej akadémii vied

SAV spolu s univerzitami formuje národné i občianske hodnoty.

7. aug 2018 o 15:18 SITA

BRATISLAVA. Rektori výskumných a technických univerzít sú znepokojení, aké komplikácie sprevádzajú transformáciu Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejnú výskumnú inštitúciu.

Podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorý schválila v minulom roku Národná rada SR, sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať verejnými výskumnými inštitúciami.

Rektori podporili transformáciu SAV

Aby mohli také inštitúcie vzniknúť, je potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa do dnešného dňa nestalo.

"Transformáciu SAV z rozpočtových, respektíve príspevkových organizácií štátu na verejné výskumné inštitúcie vnímame ako proces analogický tomu, ktorým prešli verejné vysoké školy už pred 16 rokmi (zákon o vysokých školách bol prijatý v roku 2002)," píše sa vo vyhlásení rektorov, ktoré sprostredkovala manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Andrea Settey Hajdúchová.

“ Vyzývame preto všetkých zodpovedných, aby urýchlene hľadali reálne a pozitívne riešenia a tak umožnili vedcom SAV produktívnu prácu na vedeckých programoch. „ Z VYHLÁSENIA REKTOROV

"Cieľom zákona je spružnenie a rozšírenie možností hospodárenia ústavov SAV, ich financovania i spolupráce s ďalšími subjektmi. Vysokým školám táto zmena výrazne pomohla zlepšiť hospodárenie, optimalizovať vnútorné postupy i externú spoluprácu," stojí vo vyhlásení.

"Keďže SAV je partnerom výskumných a technických univerzít v mnohých vedeckých projektoch a aktivitách, transformáciu SAV na modernú vedeckú inštitúciu vítame a podporujeme," uvádza sa vo vyhlásení rektorov.

Výzva na urýchlené riešenie problémov

SAV je podľa rektorov významnou ustanovizňou. Je nielen miestom, kde sa získavajú, systematicky zaraďujú a uchovávajú nové vedecké poznatky, ale je aj významnou národno-kultúrnou ustanovizňou spoludefinujúcou národnú identitu Slovákov.

SAV spolu s univerzitami svojím vedeckým programom v oblasti histórie, jazyka, kultúry, hospodárstva či mnohých iných pomenúva a formuje národné i občianske hodnoty, ktoré iná inštitúcia pre Slovensko nezabezpečuje.

"Vyzývame preto všetkých zodpovedných, aby urýchlene hľadali reálne a pozitívne riešenia a tak umožnili vedcom SAV produktívnu prácu na vedeckých programoch, na realizácii bežiacich projektov i prípravu nových v prospech rozvoja vedy, techniky, národného povedomia a kultúry Slovákov," dodali rektori.