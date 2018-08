Lajčákov rezort reaguje na kritiku, tvrdí, že v kauze únosu Vietnamca koná

Diplomacia sa však nerobí horúcou ihlou a neriadi sa želaniami novinárov.

7. aug 2018 o 17:10 SITA

BRATISLAVA. Rezort diplomacie na čele s ministrom Miroslavom Lajčákom od začiatku prípadu únosu vietnamského občana koná a pristupuje k danej záležitosti vecne, principiálne a profesionálne v zmysle diplomatických zvyklostí.

Reakciu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na celý rad mediálnych vyjadrení politických strán aj blogerov zaslal tlačový odbor rezortu.

Diplomacia sa neriadi želaniami opozície

V reakcii zároveň konštatuje, že autori sa snažia obviniť ministra Miroslava Lajčáka z nečinnosti a stiahnutia sa do ústrania.

"Rezort nepovažuje za potrebné zapájať sa do pomyselnej súťaže o čo „najbombastickejšie vyhlásenie“, ktoré sa množia v ostatných dňoch," znie vo vyhlásení ministerstva.

"Naopak, podnikáme konkrétne a efektívne kroky na diplomatickom poli. Nikto nás nemusí učiť diplomacii, vieme, čo máme robiť a konáme tak. Seriózna diplomacia sa nerobí cez titulné stránky novín," podotklo ministerstvo.

"V diplomacii sa štandardne používajú isté nástroje, ku ktorým ministerstvo pristúpilo od samého začiatku – okrem iného opakované predvolanie vietnamského veľvyslanca na pohovor, či zníženie nášho zastúpenia v Hanoji z úrovne veľvyslanca na chargé d´affaires," upozornilo ministerstvo zahraničia.

"Viac ráz sme deklarovali, že sme pripravení pristúpiť k razantnejším opatreniam, ak nedostaneme uspokojivé vysvetlenia alebo ak by sa preukázalo, že vietnamská strana zneužila Slovensko a na tomto stanovisku sa nič nezmenilo," uviedlo ministerstvo.

"Diplomacia sa však nerobí horúcou ihlou a neriadi sa želaniami novinárov, či opozičných politikov. Robí sa vecne, konštruktívne, cez diplomatické kanály a v tomto duchu budeme aj naďalej postupovať," uviedol rezort zahraničia.

Kritizovalo ho Progresívne Slovensko

Hnutie Progresívne Slovensko dnes vyhlásilo, že nikde nie je vidieť ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.

"On a jeho rezort by teraz mali vyvíjať maximálne úsilie, aj verejne, aby uistili nemeckých partnerov a nemeckú verejnosť, že to berieme vážne a prípad vyšetríme,” povedal podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Progresívne Slovensko vyzvalo našu diplomaciu, aby sa k celému prípadu postavila čelom, lebo to pôsobí, akoby nášho ministra “uniesol" Kaliňák a rozvoj našich zahraničných vzťahov unieslo ministerstvo vnútra. Hnutie navrhuje aj posilniť mandát Europolu.