Poradca premiéra Bárány: U poradcov je dôležitá premiérova dôvera

Le Honga stretol len dva alebo tri razy.

7. aug 2018 o 19:08 Peter Kapitán

Eduard Bárány, ústavný právnik a poradca premiéra Petra Pellegriniho, hovorí o svojej práci a Ficovom poradcovi Quang Le Hongovi.

Stretli ste sa niekedy s Quang Le Hongom, ktorý radil Robertovi Ficovi v oblasti zahraničného obchodu?

„Videl som ho asi dva- alebo trikrát. Bolo to na veľkých stretnutiach poradcov, ktoré sa za Ficovej éry robili. Stretli sme sa na začiatku volebného obdobia a uprostred, ale malo to skôr spoločenský charakter. Osobne som sa s ním nerozprával, bolo tam niekoľko desiatok ľudí, premiér im niečo povedal, strávili sme tam asi polhodinu a rozišli sme sa.“

Do priameho kontaktu ste sa s Quangom teda nedostali?

„Nemal som ani prečo, lebo on sa venoval zahraničnému obchodu. Všimol som si ho len preto, lebo zjavne svojím výzorom nezapadal do kolektívu.“

Na základe akých kritérií si vlastne premiér vyberá poradcov, ako ste sa k nemu dostali vy?

„My sa s Ficom poznáme ešte z deväťdesiatych rokov, takže on vedel, koho si vyberá. Oslovil ma Vladimír Faič (predseda zboru poradcov predsedu vlády, pozn. red.), či by som nechcel túto prácu robiť a ja som s tým súhlasil. Je to len na osobnom rozhodnutí premiéra.“

Vašu prácu asi premiér dobre poznal, aj si vás ešte pred tým nejako testoval?

„Nemyslím si, že by tam prebiehali nejaké skúšky alebo testy. Z tých ľudí, ktorí tam sú, by sa málokto podujal na to, aby sa v takom veku ešte nechal niekým skúšať.“