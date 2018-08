Gál chce vyberať ústavnych sudcov už podľa nových pravidiel

Prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa návrh zákona o výbere ústavných sudcov stále nepozdáva.

8. aug 2018 o 10:22 TASR

BRATISLAVA. Noví ústavní sudcovia by sa mohli vyberať už podľa nových pravidiel, ktoré chce presadiť minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Po stredajšom stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom potvrdil, že chce, aby sa návrhom na zmenu výberu ústavných sudcov zaoberala tento mesiac vláda a v septembri parlament.

"Budem to presadzovať. Myslím si, že aj keď to nie je až taký krok, ako si to niekto niekedy predstavoval, tak len taký krôčik bude vždy lepší stav ako súčasný," povedal Gál.

Kiskovi sa zákon nepozdáva

Návrh podľa jeho slov nie je ešte konečný, vo štvrtok (9.8.) by sa k nemu malo skončiť medzirezortné pripomienkové konanie.

Pripustil, že Kiska, ktorý návrh už kritizoval, s ním má naďalej problémy. Ide napríklad o zvýšenie vekového limitu pre kandidátov zo 40 na 45 rokov.

Nové pravidlá voľby ústavných sudcov, na ktorých sa dohodla koalícia, predstavil Gál koncom mája.

Kandidáti sa majú voliť v parlamente nadpolovičnou väčšinou, namiesto doterajších 40 rokov musia mať najmenej 45.

Gál bude potrebovať pomoc opozície

Gál už vtedy avizoval, že chce, aby parlament stihol voľby kandidátov, ktorí majú dosluhujúcich ústavných sudcov nahradiť, v polovici februára.

Voliť sa bude deväť z celkovo 13 sudcov Ústavného súdu na 12 rokov.

Na zmenu Ústavy bude minister potrebovať hlasy opozície. Rokovania podľa neho ešte budú prebiehať, zatiaľ sa uskutočnilo len prvé kolo.