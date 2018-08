V hre je aj odchod z koalície, reagoval na únos Gál

Minister však chce na vyvodenie dôsledkov najprv informácie.

8. aug 2018 o 11:00 SITA

BRATISLAVA. Kauzu údajného únosu Vietnamca slovenským špeciálom považuje minister spravodlivosti Gábor Gál za blamáž. „Je to veľmi zlé,“ povedal v stredu pred médiami.

Tvrdenie proti tvrdeniu

„V prvom rade musíme vedieť, ako sa to stalo a kto za to nesie vinu. Či to bolo z nedbanlivosti alebo z úmyslu,“ dodal s tým, že médiám nechce odpovedať na otázky, čo by bolo keby.

Gál tiež poznamenal, že o tejto téme sa môže s novinármi baviť, keď bude niečo vyšetrené.

„Jedna strana hovorí tak, druhá tak. Je to tvrdenie proti tvrdeniu,“ spomenul v súvislosti s tým, že celú situáciu ministerka vnútra Denisa Saková označila za sci-fi.

Rovnako Gal označuje za tvrdenie proti tvrdeniu aj detektor lži bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

„Dôležité je to, čo povie orgán, ktorý to má vyšetriť,“ zhrnul.

Kaliňák na detektore

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák absolvoval detektor lži.

Počas testu odpovedal aj na štyri zásadné otázky, týkajúce sa únosu vietnamského občana vládnym špeciálom.

Na otázku, či vedel v čase návštevy vietnamského ministra o únose, "moja odpoveď znela nie," povedal exminister.

Takisto odpovedal, či pomáhal pri únose, dával pokyny zamestnancom a či mal informáciu o tom, že zbitý a zdrogovaný občan Vietnamu bol preložený do auta.

Aj na tieto otázky odpovedal 'nie'. "Všetky moje odpovede expert vyhodnotil ako pravdivé," povedal Kaliňák.

V hre je všetko

Gábor Gál v stredu na otázku, či je v prípade potvrdenia únosu v hre aj vystúpenie strany Most-Híd z koalície, odpovedal, že všetko je v hre.

Most-Híd berie na vedomie skutočnosti, o ktorých v utorok informoval Robert Kaliňák.

„Naším jediným cieľom je naďalej overenie všetkých uverejnených záležitostí a objektívne vyšetrenie celého prípadu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Klára Debnár.