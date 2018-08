Danko chce, aby parlament na jeseň schválil etický kódex pre poslancov

Kódex by mohol platiť rámcovo pre slovenský, rakúsky a český parlament.

8. aug 2018 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) chce, aby parlament na jeseň schválil Etický kódex pre poslancov.

Danko v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že by išlo o Etický kódex, ktorý by platil rámcovo pre slovenský, český a rakúsky parlament .

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kódex bude už možno na jeseň

Prečítajte si tiež: Obliekanie poslancov rokovací poriadok nerieši, určiť ho má etický kódex

„Vzorom nám je aj kódex Knessetu, ktorý upravuje vzťahy poslancov alebo lobizmus. Na jeseň urobíme draft Etického kódexu, ktorý by možno v čase stého výročia vzniku Československa bol prijatý a platil by pre slovenský, český a rakúsky parlament. Každý štát by si ho následne implementoval,“ vyhlásil Danko.



Etický kódex bude prijatý ako norma. Upravoval by všetko, čo nie je v rokovacom poriadku.

„Napríklad elementárna slušnosť, oblečenie, komunikácia, lobizmus,“ povedal predseda Národnej rady s tým, že kancelár parlamentu komunikuje s rakúskym a českým partnerom.

O kódexe sa hovorilo aj v minulosti

O prijatí Etického kódexu pre poslancov sa hovorilo už v minulom volebnom období.

Prečítajte si tiež: Kultúra v parlamente sa zhoršuje, zhodli sa bývalí predsedovia

Etický kódex poslancov mal byť v roku 2015 pôvodne súčasťou novely rokovacieho poriadku. Smer ho však napokon stiahol.

Vtedajší predseda Národnej rady Peter Pellegrini (Smer) vysvetlil, že opozícia kódex iba kritizovala a nemala záujem vylepšiť ho, preto sa rozhodli vypustiť ho z návrhu a ponechať jeho prijatie na novú národnú radu.

Peter Pellegrini, Miroslav Číž a Jana Laššáková chceli kódexom upraviť princípy a pravidlá správania sa zákonodarcov, podporiť dôveru verejnosti v čestnosť a dôveryhodnosť práce poslanca a stanoviť základné etické limity.