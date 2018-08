Smeru podľa Tomáša vždy pomohlo pôsobenie v opozícii

O tom, či Smer zostane vo vláde, rozhodnú podľa poslanca Tomáša voliči vo voľbách.

8. aug 2018 o 13:33 SITA

BRATISLAVA. Smeru podľa poslanca Národnej rady za túto stranu Erika Tomáša vždy pomohlo pôsobenie v opozícii, ale aktuálne ukazuje, že sa vie nadýchnuť aj vo vláde.

Ako povedal Tomáš v rozhovore pre agentúru SITA, voliči v ďalších voľbách rozhodnú, či v nej aj zostane.

Tomáš: Smer nemá problém s kritikou

„Ak si niekto vie predstaviť, že predsedom vlády bude Igor Matovič, alebo Richard Sulík, ministrom obrany Ľubomír Galko, ktorý odpočúval novinárov a chcel aj mňa ako hovorcu opozičnej strany. Ministerkou zdravotníctva Jana Cigániková, nech sa páči, my si to predstaviť nevieme,“ vyhlásil Tomáš.



Podľa Tomáša Smer nemá žiadny problém s kritikou, ak sa otvorí relevantná negatívna téma.

Dvojaký meter

Smeru podľa Tomáša prekáža dvojaký meter v prístupe niektorých médií k predstaviteľom Smeru a opozície, ale predovšetkým k prezidentovi.

"Povedzme si úprimne, čo by sa dialo s Robertom Ficom v médiách, ak by sa ukázalo, že jeho firma si chcela uplatniť nelegálnu vratku DPH, alebo že využíva vládne lietadlo na súkromné lety do Popradu? Trhali by ho na kusy. Čo by sa dialo s Martinom Glváčom, keby ako minister odpočúval novinárov? Mohol by sedieť v parlamente? Asi nie,“ zdôraznil Tomáš.



Súboj s opozíciou je podľa Tomáša prirodzený. „A potom, čo sa prezident už ani netají svojimi straníckymi ambíciami, je v poriadku aj politický súboj s prezidentom,“ dodal.