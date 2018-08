Vláda nie je podľa sestier schopná udržať zdravotníkov

Investícia dvoch miliónov eur do troch lekárskych fakúlt problém podľa komory sestier nevyrieši.

8. aug 2018 o 17:12 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) si myslí, že investovaním dvoch miliónov eur do troch lekárskych fakúlt na Slovensku sa problém chýbajúceho zdravotníckeho personálu nevyrieši.

"Problémom zdravotníctva z hľadiska nedostatku ľudských zdrojov je neschopnosť vlády vytvárať podmienky na to, aby sme mladých ľudí udržali v systéme," reagovala prezidentka komory Iveta Lazorová.

Komora žiada systémové riešenie

Komora nerozumie tomu, prečo ministerstvo zdravotníctva nevyužilo jej návrh ako motivovať uchádzačov o štúdium v regulovanom povolaní sestra a pôrodná asistentka.

Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je podľa Lazorovej potrebné riešiť systémovo, "nie čiastkovými kozmetickými úpravami, či premenovaním zdravotníckeho asistenta na tzv. praktickú sestru."

"Vzhľadom na to, že ošetrovateľstvo, rovnako ako všeobecné lekárstvo je odbor, ktorý je verejne prospešný, potrebný pre spoločnosť a registrované sestry sú v súčasnosti nedostatkovým povolaním, je nutné zvýšiť koeficient príspevku na študenta v povolaní sestra z 3,41 na úroveň podobných odborov, ako je farmácia, pôrodná asistencia, všeobecné lekárstvo, zubná technika, zubné lekárstvo, a to minimálne na koeficient 4,96," doplnil člen Rady SK SaPA Milan Laurinc.

Fakulty majú prijať viac študentov

Premiér Peter Pellegrini (Smer) ešte v polovici júna vyzval lekárske fakulty, aby do ďalšieho akademického roka prijali vyšší počet študentov, čím by sa v budúcnosti zmiernil nedostatok lekárov na Slovensku.

Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať 185 nových študentov všeobecného lekárstva. Štát by to malo stáť približne dva milióny eur.

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na vyjadrenie SK SaPA uviedla, že pre študentov ošetrovateľstva od akademického roku 2018/2019 plánuje rezort uviesť do praxe takzvané stabilizačné štipendiá.

"Cieľom je motivovať absolventov štúdia, aby nastúpili do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, čím by sa počet sestier na Slovensku postupne stabilizoval. Ich nedostatok je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy. Ministerstvo zdravotníctva dlhodobo pracuje na systematických krokoch s cieľom, aby sa stav postupne zlepšoval," ozrejmila.

Eliášová tiež doplnila, že okrem tohto opatrenia MZ SR "každoročne investuje do nemocníc viac ako 70 miliónov eur formou takzvaných kapitálových výdavkov určených na nákup novej techniky a rekonštrukcie priestorov, ďalšie desiatky miliónov získavajú nemocnice aj z eurofondov".