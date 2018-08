Poslankyňa Most-Híd porušila koaličnú zmluvu, hovorí SNS a chce jej výmenu vo výbore

Rokovanie zahraničného výboru malo byť porušením koaličnej zmluvy.

8. aug 2018 o 15:40 (aktualizované 8. aug 2018 o 17:33) TASR, Lucia Krbatová

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. SNS žiada okamžitú výmenu na poste predsedu parlamentného zahraničného výboru. Šéfuje mu Katarína Cséfalvayová z Mosta-Híd.

Strane sa nepáči, že Cséfalvayová zvolala výbor k nedávnej ceste nazaradeného poslanca Petra Marčeka na Krym.

Marček na Kryme

"Urobila si to spolu s Klusom (Martin Klus z SaS, pozn. red.) a s nami to nekonzultovala," hovorí poslanec SNS Anton Hrnko o zvolaní výboru. Cséfalvayová podľa neho prikladá Marčekovej návšteve väčšiu dôležitosť než má.

SNS hovorí o hrubom porušení koaličnej zmluvy.

Bugár nerobí paniku

Zahraničný výbor prijal v stredu stanovisko, ktorým odmietol legitimizáciu anexie a okupácie Krymu návštevami ústavných činiteľov.

Predseda strany Béla Bugár odmieta, že by bola porušená koaličná zmluva.

Porušenie by podľa neho bolo, ak by s uznesením nesúhlasil koaličný partner a napriek tomu by ho pretlačili s hlasmi opozície.

"Ale na výbore žiadny koaličný partner nebol," vysvetľuje.

Zasadnutie výboru bolo podľa stanoviska Mosta ohlásené dostatočne vopred a koaliční predstavitelia mali text navrhovaného vyhlásenia k dispozícii týždeň. Nikto z nich však Cséfalvayovej nevravel o probléme s jeho obsahom.

V SNS podľa Bugára reagovali prudšie ako treba, ale pripomenul, že to nebolo prvýkrát. Nedávno pred Dúhovým Pride-om vyzývala strana verejne ombudsmanku Máriu Patakyovú (nominantka Most-Híd), aby ho nepodporila. Most-Híd sa za ňu postavil.

Nijakú krízu po stanovisku SNS Bugár nepripúšťa.

Vedúci tlačového oddelenia Smeru Ján Mažgút v reakcii strany na vyjadrenia SNS uviedol, že "v čase, keď vládna koalícia čelí ďalšiemu hrubému útoku zo strany opozície, prezidenta a médií, by sa mali jej predstavitelia vyvarovať akýchkoľvek krokov, ktoré by vytvárali napätie medzi koaličnými partnermi".

Cséfalvayová nevidí dôvod na odchod

Na vyjadrenie SNS reagovala aj predsedníčka výboru Cséfalvayová s tým, že svojimi postojmi vždy podporovala a presadzovala do praxe oficiálne európske a euroatlantické smerovanie slovenskej zahraničnej politiky, ktoré je zakotvené aj v Programovom vyhlásení vlády SR.

"Aj dnešné rokovanie výboru bolo zvolané so zámerom prijať stanovisko, ktoré potvrdí a podporí zahraničnú politiku tejto vlády, preto ma prekvapuje reakcia koaličného partnera. Nevidím dôvod dobrovoľne odísť z pozície predsedníčky zahraničného výboru a odovzdávať tak priestor politikom, ktorí spochybňujú napĺňanie priorít oficiálnej slovenskej zahraničnej politiky a jej hodnotové ukotvenie," reagovala.

Zahraničný výbor prijal stanovisko

Prečítajte si tiež: Výbor odmietol legitimizáciu Krymu návštevami poslancov

Marček odišiel koncom júla na Krym aj s niekoľkými podnikateľmi. Marček tvrdil, že šlo o súkromnú cestu.

Nespokojnosť s Marčekovou cestou vyjadrilo aj ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého sa poslanec stal nástrojom propagandy.

„Upozorňovali sme na riziká súvisiace s možným využitím tejto návštevy pána Marčeka na propagandistické účely. A toto je výsledok,“ odkázal Peter Susko, hovorca rezortu Miroslava Lajčáka za Smer.

Marček o ceste pôvodne tvrdil, že sa chce ako súkromná osoba rozhliadnuť, ako to na Kryme vyzerá.

„Médiá aj Ukrajina stále hovoria, že na Kryme nie je dodržiavaná demokracia, tak sa ideme pozrieť, ako to je v skutočnosti," povedal Marček pred cestou.