Na začiatku je jedna lampa. U väčšiny ľudí potom zostanú robiť roky

Bratov od Prešova drží kováčstvo už 20 rokov.

10. aug 2018 o 20:57 Peter Kapitán

KANAŠ. Železnú tyč s rozžeraveným koncom si kováč prichytí do zveráka. Do ruky berie kladivo a s ohromným rachotom po nej začne búchať. Tri rany pravou rukou, dve ľavou. Krok doprava a celý rituál znova zopakuje.

Po celý čas je mierne rozkročený a má pokrčené kolená. Keby niekoľkokilogramové kladivo chytil do ruky amatér, rýchlo by sa to skončilo nehodou.

Kováč Daniel Dráb však už má pohyby naučené. Zručne poskakuje okolo železnej tyče a kladivom zráža jej do červena rozpálené hrany.

Spolu s ďalšími štrnástimi ľuďmi pracuje v umeleckom kováčstve Ukovmi v obci Kanaš, ktorá sa nachádza neďaleko Prešova. Firma patrí bratom Martinovi a Miroslavovi Polohovcom, tento rok oslavujú dvadsiate výročie založenia firmy.

Vyrábajú ručne kované brány, lustre, zábradlia, nábytok, hojdačky, ale napríklad aj schodiská či rôzne ozdoby. Začínali v maštali rodičovského domu. Dnes uvažujú nad tým, ako svoje výrobky rozšíriť do zahraničia.

Bratská dvojica

„Brat išiel za umeleckého kováča, ale keďže ja som bol protikomunistický živel, dostal som sa len za elektrikára,“ opisuje začiatky starší z bratskej dvojice Martin Poloha. Kováčstvo v rodine nemali. O šesť rokov mladší Miroslav však bol raz na školskej exkurzii v kováčskej dielni a vtedy si povedal, že sa tomuto remeslu chce venovať aj profesionálne.

“ Robíme veľa vínnych pivníc, preto sa nám tu často opakujú vinárske vzory. „ Martin Poloha, konateľ firmy Ukovmi

„Keď som videl, ako brat kuje, tak sa mi to zapáčilo, že som všetko nechal a odvtedy robíme spolu,“ vysvetľuje Martin.

Hoci vie narábať aj s horúcim železom, vyhňami a strojmi, dnes sa viac venuje obchodnej stránke podnikania. Miroslav zasa funguje ako riaditeľ výroby, každý deň je s ďalšími chlapmi v dielni.

Prvú menšiu dielňu si postavili v roku 2001. O šesť rokov neskôr bolo jasné, že výrobu budú musieť rozšíriť a pristavili ďalšiu, väčšiu.