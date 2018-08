Kočner ostáva vo väzbe, obhajca rozhodnutie ešte nemá

Podnikateľov obhajca rozhodnutie zatiaľ nemá.

8. aug 2018 o 21:35 Adam Valček

BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA. Sudca Špecializovaného trestného súdu Roman Púchovský vraj zamietol žiadosť podnikateľa Mariana Kočnera o prepustenie z väzby.

Na Facebooku o tom informovala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, zdroj informácie nespresnila.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prokuratúra a ani Kočnerova obhajoba zatiaľ výsledok rozhodovania nepotvrdili. „Rozhodnutie nám ešte nebolo doručené,“ povedal v stredu popoludní Kočnerov obhajca Michal Mandzák.

Prečítajte si tiež: Kočnerova obhajoba: Prokuratúra nás ignoruje

Súd už skôr informoval, že verdikt zverejní až potom, čo bude rozhodnutie doručené účastníkom konania. Doručenie rozhodnutia sa očakáva vo štvrtok.

Kočner je vo väzbe od 28. júna pre obavu, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Stíhaný je totiž v troch prípadoch hospodárskej kriminality, najvážnejšie je podozrenie z falšovania zmeniek Pavla Ruska a televízie Markíza za 70 miliónov eur.

Najvyšší súd povedal, že „na slobode by mohol v trestnej činnosti pokračovať, aby si udržal svoje postavenie a vplyv“. Vo väzbe doteraz strávil 41 dní a ďalšie tri dni bol predtým zadržaný.

Prečítajte si tiež: Súd rozhodnutie o prepustení Kočnera odložil

Kočner proti zamietnutiu prepustenia môže podať sťažnosť, rozhodoval by o nej Najvyšší súd. Už pred vyše mesiacom rozhodol, že väzba je v poriadku.

Skúmal vtedy aj možnosť, že by Kočner ostal na slobode po zložení kaucie alebo nasadení sledovacieho náramku. Najvyšší súd vtedy povedal, že by to bolo možné len za výnimočných okolností a tie v prípade nezistil, podľa súdu na ne neupozornil ani samotný Kočner.

„Uplynul iba mesiac od rozhodnutia Najvyššieho súdu, nevidím žiadnu podstatnú zmenu skutočností, ktoré by mali vplyv na prepustenie obvineného z väzby,“ tvrdí aj prokurátor Ján Šanta.

Prečítajte si tiež: Kočner strávi vo väzbe určite mesiace, je to tam ťažké

Stále pritom nie je známe, kde sa nachádzajú originály údajných zmeniek, ktoré sú podľa polície falošné. Kočner ich dal najprv do súdneho depozitu, pretože na ich základe vymáha od Ruska a televízie Markíza milióny eur a bez zmeniek o peniazoch súd rozhodnúť nesmie.

Začiatkom mája Kočner z depozitu zmenky vzal, odvtedy ich nevrátil a odmieta povedať, kde sú. Súdu ich stále nevrátil.

Pritom na jednom z výsluchov po zadržaní Kočner sľúbil, že ich vráti do 20 dní, čo uplynulo 13. júla.

Kočner bude môcť ďalšiu žiadosť o prepustenie podať najskôr za tridsať dní.