Lubyová chce dať viac možností vzdelania zdravotne znevýhodneným deťom

Ministerstvo školstva sa bude snažiť sflexibilniť vzdelávacie programy.

9. aug 2018 o 13:44 SITA

BRATISLAVA. Ministerka školstva Martina Lubyová chce lepšie začleňovať do škôl znevýhodnené deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Povedala to s tým, že štátne vzdelávacie programy, ktoré boli rozpracované pre jednotlivé druhy postihnutí, sa po pilotnom roku prevádzky ukázali ako náročné pre školy.

"Keďže programy sú detailne rozpracované a záväzné, školy ich vnímajú ako akúsi prekážku. Školy sa boja, že svoje povinnosti nedokážu zvládnuť. Predtým vzdelávacie programy neboli detailne rozpracované pre jednotlivé postihnutia, čo sa chápalo ako prejav slabej inklúzie. Teraz paradoxne, keďže sa detailne vypracovali a sú záväzné, sú vnímané ako bariéra," povedala šéfka rezortu školstva.

Školy sa boja prijímať znevýhodnené deti

Rodičia zastúpení v Inklukoalícií (neformálne združenie učiteľov, rodičov, odborníkov a organizácií, ktoré sa snažia zlepšiť podmienky vzdelávania detí na Slovensku) tvrdia, že "školy sa boja prijímať znevýhodnené deti, lebo vidia, že Štátny vzdelávací program je príliš náročný a akoby šitý jednou ihlou na všetky stupne určitého postihnutia," uviedla ministerka.

"Riaditelia sa boja prijať také dieťa, lebo sa obávajú, že napríklad školská inšpekcia zistí, že škola nie je schopná zabezpečiť komfort, ktorý je potrebný," vysvetlila ďalej Lubyová.

Flexibilnejšie vzdelávacie programy

Na ministerstve sa budú snažiť sflexibilniť vzdelávacie programy.

"Budeme sa snažiť v oveľa väčšej miere zapojiť aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a budeme sa snažiť sflexilbniť programy tak, aby napríklad aj diagnostické centrá mohli mať nejaké slovo pri miere implementácie Štátneho vzdelávacieho programu pre konkrétny druh postihnutia," povedala Lubyová.

Diagnostické centrá by podľa Lubyovej vedeli riaditeľovi školy odporučiť vhodný vzdelávací program pre konkrétne dieťa. Riaditeľ by tak nebol povinný mať jednu "muštru" pre všetky deti s rovnakou diagnózou.

"Školy tak nebudú vnímať Štátny vzdelávací program ako bariéru, ale ako návod na vyskladanie vzdelávacieho programu pre konkrétne dieťa. Ide o to, že zo začiatku boli Štátne vzdelávacie programy pre všetky deti bez ohľadu na to, či sú postihnuté alebo nie," povedala šéfka rezortu školstva.

Štátny pedagogický ústav skúma možnosti inklúzie

"V snahe zlepšiť inklúziu boli zavedené špeciálne štátne vzdelávacie programy pre deti s nejakými druhmi postihnutia. Štátny pedagogický ústav robí teraz dotazníkový prieskum na 1 114 školách o ich skúsenostiach s implementáciou prvého roka týchto programov," uviedla Lubyová.

"Vyhodnotené by mali byť do 15. augusta a mali by poslúžiť na to, aby sme budúcnosti vedeli tieto programy sflexibilniť a aby neboli vnímané ako prekážka, ale naopak, ako nástroj integrácie," uzavrela ministerka školstva.

Inkluzívne vzdelávať znamená vytvoriť v školách pre všetkých žiakov bez rozdielu také podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu.