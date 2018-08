Zo Slovenska odišla ako štvorročná, teraz napísala knihu o Slovákoch, ktorí sa vrátili

Články, ktoré zaujali čitateľov v angličtine.

10. aug 2018 o 13:12 sme.sk

1. Siaha maďarská korupčná schéma až na Slovensko? Podozrenia vyvolali projekty verejného osvetlenia: Hungarian oligarchs expand to Slovakia

2. Ako žili americkí Slováci v tridsiatych rokoch? Dozviete sa priamo od Jozefa Cígera Hronského: How did Slovak America taste at the turn of centuries?

3. V Štúrove si konečne užívajú ticho: Silence finally? The owner of the “opera house” in Štúrovo detained

4. Grilovačky, tanečný kurz či filmový večer na pláži. Čo zažiť v Bratislave cez víkend? Top 10 events in Bratislava

5. Slovenskom hýbe kauza únos. Vypočujte si zhrnutie uplynulého týždňa v krátkom podcaste. Last Week in Slovakia: Kidnapping scandal disrupts Slovak political scene

6. Pravidelná linka z Bratislavy na Ukrajinu lieta nielen do Kyjeva: Wizz Air to launch new route from Bratislava

7. Z kajaku sa vám naskytne nový pohľad na Bratislavu: Bratislava looks different from a kayak

8. Akadémia vied sa sporí s ministerstvom školstva. Čo to znamená pre slovenských vedcov? Current stalemate paralyses the Slovak Academy of Sciences

9. Čoraz viac turistov dáva na Slovensku prednosť zdieľaným bytom pred hotelmi: The AirBnB platform scores in Slovakia

10. Zo Slovenska odišla ako štvorročná, teraz napísala knihu o Slovákoch, ktorí sa vrátili domov: Slovak migrant shares the stories of other migrants to understand her own

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.