Krajniak nechce viesť útočnú kampaň, za ľuďmi pocestuje vlakom

Kandidát hnutia Sme rodina považuje postup do druhého kola prezidentských volieb za reálny.

10. aug 2018 o 13:28 SITA

BRATISLAVA. Cieľom podpredsedu hnutia Sme rodina Milana Krajniaka je dostať sa v prezidentských voľbách do druhého kola.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, verí, že s programom, s ktorým prechádza po Slovensku, je schopný získať približne pol milióna voličov, čo by ho mohlo oprávňovať k postupu do druhého kola.

„Či uspejem v druhom kole, ak sa do neho dostanem, to neviem povedať. To bude závisieť od toho, kto bude protikandidátom. Teda môj prvý cieľ je postup do druhého kola,“ povedal.

Krajniak sľubuje, že nebude útočiť v kampani na žiadneho protikandidáta, ale bude sa snažiť osloviť voličov, aby do druhého kola postúpil.

Krajniak vidí druhé kolo reálne

Hnutie Sme rodina volilo v parlamentných voľbách v roku 2016 približne 172 000 voličov a Krajniak získal približne 20-tisíc preferenčných hlasov. Napriek tomu si myslí, že jeho cieľ, získať 500-tisíc hlasov, je reálny.

„Je to reálny cieľ, pretože môj program je realistický a dobrý. Môže pomôcť ľuďom. Mám deväť mesiacov na to, aby som presvedčil ľudí, že program je dobrý. Ponúkam aj neútočenie na iných kandidátov. Nebudem sa k nim negatívne vymedzovať. Chcem ukázať, že politika sa dá robiť vecne,“ uviedol.



Krajniak sa rozhodol za voličmi chodiť vlakom. Zároveň sľubuje, že v prípade, ak bude zvolený, po Bratislave bude chodiť pešo a po Slovensku vlakom, aby mu nenarástol hrebienok, že je niekto viac.

„Chcem, aby sa mohol ktokoľvek ku mne dostať a povedať mi, čo si myslí. Vlak je verejný priestor. Ktokoľvek sa môže vo vlaku zastaviť a povedať, čo sa mu páči či nepáči. Je dôležité, aby prezident nebol odtrhnutý od reality. Aby mu normálny človek mohol povedať, čo si myslí,“ povedal.

Ľudové konzultácie

V prípade zvolenia za prezidenta chce Krajniak zaviesť ľudovú konzultáciu, kde raz ročne by sa elektronicky, alebo listom opýtal ľudí na najzávažnejšie otázky, o ktorých sa má rozhodovať. „Opýtal by som sa ich vopred, nie až po rozhodnutí. Napríklad o časovom strope odchodu do dôchodku,“ vysvetlil.



Krajniak tvrdí, že odkedy je v Národnej rade , môžu s ním ľudia súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale vedia, čo si myslí.

„Lebo to poviem. Aj nepopulárne veci. Každému človeku na Slovensku sa viem pozrieť do očí a chápem ho, že so mnou nesúhlasí, ale dodržím, čo sľúbim,“ povedal.

Ako príklad uviedol, že aj v parlamente sa vždy dajú nájsť veci, na ktorých sa vedia politici zhodnúť.

„Často polemizujem s Luciou Žitňanskou. Ona je na liberálnom spektre a ja na konzervatívnom. Ale spoločne sme presadili zníženie odmien exekútorom na polovicu,“ dodal.