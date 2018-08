Expert: Ak bude pri Triblavine rýchlosť 80 km/h, prejazd by mal byť bez problémov

Pri Triblavine robia od soboty diaľničnú križovatku

10. aug 2018 o 21:46 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Už aj tak úzke jazdné pruhy na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Sencom sa od soboty zúžia ešte viac a s nimi sa zníži aj maximálna povolená rýchlosť. Tá je teraz 110 km/h.

Dôvodom je výstavba križovatky pri Triblavine, ktorá by mala uľahčiť obyvateľom Ivanky pri Dunaji a Bernolákova dostať sa na diaľnicu.

Dopravné obmedzenia by mali trvať do novembra. Po dokončení križovatky by diaľnica medzi Bratislavou a Sencom mala mať štyri jazdné pruhy v každom smere.

Obmedzenia na tejto vyťaženej časti diaľnice vyvolávajú u vodičov otázku, ako sa vyhnúť prípadným zápcham na tomto úseku a či, ako a kedy využívať alternatívne trasy v smere na Pezinok a Senec.

Expert: Dôležitá je maximálna rýchlosť

„V prvom rade závisí od toho, ako spravia dopravné obmedzenia,“ hovorí dopravný analytik Jozef Drahovský o tom aké je riziko zápch.