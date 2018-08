Dobré ráno: Komunisti nemajú osobnosť, Slovensko má Fica

Čo spája komunistov, fašistov a dezinfoweby.

12. aug 2018 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Lucia Krbatová

V Česku komunisti, takmer 30 rokov po Nežnej revolúcii znovu vládnu. Technicky síce vo vláde nesedia, no podporujú menšinový kabinet Andreja Babiša.

Slovenským komunistom, a teraz hovoríme o KSS, sa tak dobre nevodí. No jedným dychom treba dodať, že to ešte neznamená, že komunisti, prinajmenšom tí mentálni v slovenskej politike nie sú. A to teraz nehovoríme len o strane Smer.

Ako je to to teda s komunistami na Slovensku a v Česku, kto a čo to je a v čom sa líšia?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Luciou Krbatovou.

Krátky prehľad správ

Slovenská informačná služba nebola zapojená do kauzy únosu Vietnamca na Slovensku. Tvrdí to šéf parlamentného výboru na kontrolu SIS Gábor Grendel z opozičného hnutia OĽaNO. SIS tiež nič nemala nič zatajiť a všetky informácie poskytla tým, komu mala.

Osobnosti z kultúry vyzývajú premiéra Petra Pellegriniho, aby odvolal novú ministerku kultúry. Ľubicu Lašákovú kritizujú pre jej nekompetentnosť a za koniec riaditeľa SND. Výzvu podpísali napríklad básnik a prekladateľ Ján Štrasser či Juraj Kukura.

V Severnej Kórei môže nastať hladomor. Červený kríž varuje, že v krajine môže nastať pre rozsiahle suchá potravinová kríza. Plodiny totiž na poliach uschli, v krajine totiž nepršalo od začiatku júla.

Na Mesiaci zachytili vedci v polovici júla dva jasné záblesky. Astronómovia hovoria, že do našej prirodzenej družice narazili cudzie telesá. Takéto zrážky sa však ťažko pozorujú, Mesiac nemá takú atmosféru ako naša Zem.

Nemecko zmiernilo zákaz používania nacistických symbolov v počítačových hrách. Takéto videohry, ktoré obsahujú napríklad symboly svastiky, by sa v krajine mohli začať predávať.

