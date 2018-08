OĽANO s obavou sleduje snahu rezortu vnútra preniesť zodpovednosť v kauze únosu na policajtov

Podľa Remišovej by mala prokuratúra vyšetriť najskôr Kaliňáka.

10. aug 2018 o 16:24 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) s obavou registruje snahu ministerstva vnútra preniesť zodpovednosť v kauze únosu cudzieho štátneho príslušníka na radových policajtov a považuje to za snahu o zastrašenie policajtov, aby nevypovedali.

Prečítajte si tiež: Pri Kiskovi faktúra za lety problém nebola, pri Vietnamcoch Saková mlčí

Ako povedala pre agentúru SITA predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová, takúto situáciu Slovensko už zažilo viackrát.

„Buď sa kauzy zamietli pod koberec, alebo zodpovednosť za pochybenia preniesli politickí nominanti na podriadených. Videli sme to napríklad pri dotáciách v rezorte pôdohospodárstva, keď ministerka prepustila šéfa Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, no stíhaná mala byť v skutočnosti funkcionárka Smeru, ktorá roky brala dotácie na betónové plochy, ako aj politickí nominanti, ktorí zneužívanie systému umožnili,“ povedala Remišová.



Tá istá nespravodlivosť sa podľa Remišovej deje momentálne v kauze únosu Vietnamca.

Prečítajte si tiež: Nezrovnalostí v Kaliňákovej verzii o únose pribúda

„Radových policajtov, ktorí len plnili pokyny nadriadených, bude vyšetrovať policajná inšpekcia, no ministerka vnútra Denisa Saková a exminister Robert Kaliňák, ktorí nesú priamu politickú zodpovednosť, pravdepodobne nebudú ani vypočutí,“ upozornila s tým, že ak sa potvrdia všetky podozrenia o únose, politici zneužili políciu na operáciu cudzej tajnej služby, a nie naopak.

„Policajti by sa sami od seba do niečoho takého nepustili. Generálna prokuratúra by mala zamerať vyšetrovanie v prvom rade na Roberta Kaliňáka, ako aj všetkých politikov vrátane súčasnej ministerky Sakovej, ktorí o únose vedeli a vedome ho viac ako rok kryli,“ uviedla Remišová.