Na diaľniciach D1 a D2 v Bratislave a okolí sú viaceré dopravné obmedzenia

Čiastočne uzatvorená je aj diaľnica D2 v okolí mosta medzi križovatkami Patrónka a Lamač.

11. aug 2018 o 23:04 TASR

BRATISLAVA. Vodiči jazdiaci po diaľnici D1 a D2 v Bratislave a okolí musia počítať od soboty s viacerými dopravnými obmedzeniami. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Spomalia ich napríklad stavebné práce v úseku medzi Bratislavou a Trnavou súvisiace s výstavbou križovatky Triblavina.

Premávka bude obmedzovaná priebežným znižovaním počtu jazdných pruhov, ako aj znížením najvyššej dovolenej rýchlosti v obidvoch smeroch. S obmedzeniami treba počítať do piatka 24. augusta do 12.00 h.

"Po ukončení stavebných prác bude diaľnica prejazdná v troch zúžených jazdných pruhoch v každom smere až do 1. novembra 2018," uvádza NDS.

Čiastočne uzatvorená je tiež diaľnica D2 v okolí mosta medzi križovatkami Patrónka a Lamač, teda nad komunikáciou Janka Alexyho. Dôvodom je výmena mostných záverov a stavebné práce sú rozdelené na tri etapy.

"Doprava bude vedená v prvej etape v pravom a ľavom jazdnom pruhu, v druhej etape v odstavnom a ľavom jazdnom pruhu a v tretej etape v odstavnom a pravom jazdnom pruhu," približujú diaľničiari. Obmedzenia by mali celkovo trvať do soboty 22. septembra do 12.00 h.

Diaľnice D2 sa týka aj ďalšia dočasná uzávera, a to ľavých jazdných pruhov v oboch smeroch v mieste križovatky Jarovce. Výstavba prejazdov stredným deliacim pásom súvisí s výstavbou D4R7. Obmedzenia by mali trvať do nedele 23. septembra, doprava bude vedená v oboch smeroch v dvoch zúžených jazdných pruhoch.

NDS zároveň upozorňuje na plánované dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v úseku Piešťany a Horná Streda.

Pre údržbu vozovky v danom úseku s nimi treba počítať od pondelka 13. augusta od 10.00 h do nedele 19. augusta do 15.00 h. Doprava bude vedená vo voľnom pruhu toho istého jazdného pásu.