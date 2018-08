Rezník vrátil Reportérov, O 5 minút 12 bude viesť nový moderátor

Rezník hovoril o plánoch na jeseň.

13. aug 2018 o 11:39 TASR, SITA

BRATISLAVA. Na príprave diskusnej relácie O 5 minút 12 RTVS naďalej pokračuje v spolupráci s novinárom, analytikom a publicistom Jozefom Hajkom.

Počas pondelkového zasadnutia Rady RTVS o tom informoval generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník.

Záložný moderátor

Naznačil, že relácia bude mať, podobne ako tomu bolo v predchádzajúcom období, moderátora, ktorý bude pripravený zaskočiť v prípade potreby.

Rezník tvrdí, že bez toho, aby čokoľvek spochybnil, tak rovnako, ako mali zálohu v prípade predchádzajúceho moderátora Martina Strižinca, tak na zálohu myslia aj teraz.

"Budujeme tie systémy tak, aby v prípade výpadku jednotlivca bol systém schopný zodpovedne ho zastúpiť," uviedol Rezník.

Členov Rady tiež informoval, že doterajší moderátor diskusnej relácie O 5 minút 12 Martin Strižinec je jeden z kandidátov na novú reláciu o vede. Tá sa začne vysielať na jeseň pod názvom Experiment.

Rádiotelevízia sa v súčasnosti pripravuje na priamy prenos z osláv Slovenského národného povstania a na špeciálne vydanie O 5 minút 12 k oslavám Dňa Ústavy SR, ktoré bude moderovať Ľubomír Bajaník.

Vrátia sa aj Reportéri

Podľa Rezníkových slov finišujú prípravy na spustenie novej série relácie Reportéri v jesennej vysielacej štruktúre, ktorá sa začína od 15. septembra.

"Je stabilizovaná redakcia, hotová grafika, vybrané moderátorky," informoval Rezník.

"Redaktorský tím, ktorý má sedem plus dvoch členov pracuje na témach, každý z redaktorov bude mať dostatok času na to, aby svoju reportáž pripravil koncepčne, ale tiež aby mohol záležitosti, ktoré sa reportáže týkajú, prekonzultovať aj s právnikmi," dodal. Štandardne by mala relácia priniesť dve analytické reportáže.

Relácia Reportéri získala za svoje reportáže viacero ocenení. Jej redaktori sa opakovane stali nositeľmi prémií Výročných cien Literárneho fondu za novinársku tvorbu a laureátmi Novinárskej ceny.

Za ostatných šesť rokov dostali Reportéri RTVS od Rady pre vysielanie a retransmisiu dve sankcie najnižšieho stupňa, teda upozornenie o porušení zákona o vysielaní a retransmisii. Ide o nefinančný typ sankcie.