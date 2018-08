Dobré ráno: Apple, Facebook či Spotify zastavili hlavného šíriteľa konšpirácií

Ako sa technologické firmy zobudili.

13. aug 2018 o 23:56 Peter Tkačenko, Daniel Hoťka

Vypočujte si podcast

Možno ste v posledných dňoch zachytili meno Alex Jones.

A niečo o tom, že ho veľké medzinárodné internetové firmy a služby ako Youtube či Apple odstrihli od prístupu k ich verejným distribučným kanálom.

Čo a prečo sa teda stalo?

Peter Tkačenko sa rozpráva s Danielom Hoťkom.

Krátky prehľad správ

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár odmieta, že by prokuratúra v minulosti zabránila Nemecku vypočuť šéfa protokolu ministerstva vnútra, ktorý je kľúčovým svedkom v kauze únosu vietnamského občana do Hanoja. Podľa Čižnára Nemci o vypočutie Radovana Čuláka nikdy nežiadali. Čižnár povedal, že mu to potvrdil samotný nemecký generálny prokurátor Peter Frank, s ktorým sa stretol v piatok.

Premiér Peter Pellegrini hádže vinu za únos občana Vietnamu na Nemcov a Čechov, lebo tam unesený strávil viac času ako u nás. V rozhovore pre denník Plus jeden deň vraví, že v týchto krajinách strávili únoscovia niekoľko dní, kým na Slovensku sa zdržali len niekoľko hodín a preto nechápe, prečo je z únosu najväčšia kauza na Slovensku - a to len preto, že Vietnamec nedobrovoľne odletel do Moskvy v slovenskom vládnom špeciáli.

Južná a Severná Kórea sa v pondelok dohodli na uskutočnení tretieho summitu svojich lídrov v hlavnom meste KĽDR Pchjongjang, s termínom niekedy v septembri. Predstaviteľom sa totiž nepodarilo stanoviť presný termín summitu. Kim a Mun, ktorí sa stretli po prvý raz v apríli a po druhý raz na menej formálnych rokovaniach v máji, sa už skôr dohodli na ďalšom summite na jeseň v Pchjongjangu, ale nezverejnili žiadne konkrétne detaily.

Slovensko nie je potravinovo sebestačnou krajinou. Vývoz potravín je o tretinu nižší ako ich dovoz. Informovala o tom Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho družstva. Podľa Sadovskej je dobré, ak vyprodukujeme dostatok potravín, ktoré môže v prípade záujmu vymeniť za potraviny z iných krajín. Keďže globalizovaný obchod umožňuje aj komplexnejšie transakcie ako výmenu mrkvy za jablko, dodávame, že potraviny sa dajú vymeniť aj za milión áut, ktoré sa na Slovensku každý rok vyrobia.

Ratingová agentúra Fitch zlepšila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Grécka. Dlhodobý emisný rating zvýšila zo stupňa B na úroveň BB- so stabilným výhľadom. Na základe súhlasu veriteľských inštitúcií Grécko 20. augusta vystúpi z programu takzvaného trvalého eurovalu, čím sa ukonči osemročné obdobie, počas ktorého bola závislá na núdzových úveroch. Poslednú pätnásťmiliardovú splátku euroval uvoľnil 6. augusta.

