Nový zákon má podporiť mladých učiteľov

Ministerstvo si uvedomuje, že atraktivita povolania pedagóga je do veľkej miery o platoch.

14. aug 2018 o 11:23 SITA

BRATISLAVA. Návrh nového Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa tvoril spolu s Odborovým združením pracovníkov školstva a vedy.

Podľa ministerstva školstva tak reflektuje na požiadavky samotnej učiteľskej obce. Zákon je dnes posledný deň v medzirezortnom pripomienkovaní.

"Veríme, že spolu s opatreniami, ktoré sa chystáme realizovať, sa nám podarí motivovať najmä začínajúcich mladých učiteľov, aby mohla nastať generačná výmena," tvrdí rezort školstva.

Od 65 rokov len na dobu určitú

Ministerstvo tak reagovalo na plánované zavedenie vekového stropu pre učiteľov.

"V zmysle návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch budú môcť pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci vykonávať pracovnú činnosť do konca školského roku, v ktorom dosiahnu vek 65 rokov," objasnil odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva.

"Ďalší výkon pracovnej činnosti bude možný na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú, a to opakovane podľa potrieb školy a školského zariadenia. Vzhľadom na možnosť výkonu pracovnej činnosti aj po dosiahnutí veku 65 rokov opatrenie nepredstavuje ohrozenie činnosti škôl a školských zariadení z dôvodu chýbajúcich pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov," uviedol rezort školstva.

Podľa informácií rezortu školstva je vo veku 65 a viac rokov okolo 1 700 pedagógov a odborných zamestnancov. V preddôchodkovom veku ich je asi 6 400.

Motivačný kreditový príplatok

Nový návrh zákona sa dotkne aj kreditového príplatku. Ten by mal platiť sedem rokov.

Podľa rezortu školstva zásadnú zmenu v kreditovom systéme predstavuje tesné prepojenie vzdelávania s profesijnými štandardmi, a tým priama motivácia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov k získavaniu profesijných kompetencií, potrebných pre profesionalizáciu výkonu špecializovaných činností, ako aj pripravenosti vykonávať riadiace činnosti profesionálne od začiatku ich výkonu.

V neposlednom rade pôjde o priamu motiváciu k rozširovaniu kvalifikácie v súlade s potrebami školy a školského zariadenia, čo bude mať priamy vplyv na zvýšenie odbornosti výchovy, vzdelávania a výkonu odborných činností.

"Návrh zákona neupravuje platnosť kreditov za absolvované vzdelávanie, a to ani za kontinuálne vzdelávanie absolvované podľa súčasného zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Naďalej ostáva v platnosti inštitút neobmedzenej platnosti získaných kreditov," uviedlo ministerstvo s tým, že sa ohraničuje doba vyplácania kreditového príplatku, avšak neznamená to ohraničenie doby platnosti kreditov.

"Výška kreditového príplatku a podmienky jeho priznania sa nemenia," dodalo ministerstvo.

Kreditový systém umožňuje učiteľom dopĺňať si vzdelanie, ale zároveň získať aj šesť- či dvanásťpercentný príplatok k základnej mzde, podmienkou je absolvovať niektoré akreditované kurzy a predpísaný počet kreditov.

V základných a stredných školách poberalo k septembru 2017 kreditový príplatok 38 032 pedagógov.

Rezort preto rokuje s Ministerstvom financií SR, odborovými združeniami a zástupcami učiteľov o podmienkach, ktoré by zvýšili záujem o vstup do profesie a zároveň by neboli demotivujúce pre aktuálnych pedagógov.

"Sme radi, že sa nám tento rok podarilo učiteľov zapojiť do celkovej národnej tripartity, to znamená, že sa zúčastnia na ďalších dvoch valorizáciách platov vo výške 10 percent, a to od 1. januára 2019 a od 1. januára 2020. Už v minulosti sa im zvyšovali niekoľkokrát platy o šesť percent. Predstavuje to zvýšenie platov o tretinu počas pár rokov," uzavrelo ministerstvo.