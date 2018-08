Envirorezort sa dištancovalo od obvinených zamestnancov Okresného úradu

Pracovníci odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Bratislave brali úplatky.

14. aug 2018 o 12:52 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia sa dištancuje od konania zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Bratislave, ktorí sú obvinení z korupcie.

Ako pripomína odbor komunikácie ministerstva, s príslušným odborom ministerstvo komunikuje len na úrovni metodického a odborného usmerňovania či odborných konzultácií.

Rezort nemá vplyv na prácu úradníkov

„Na vydávanie rozhodnutí Okresného úradu Bratislava nemá rezort životného prostredia žiadny vplyv,“ vyhlásil Slavomír Held z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia, pričom zdôraznil, že rezort vždy stál na strane zákona a zákonných postupov.

Zároveň dodal, že ktokoľvek porušuje zákon, musí niesť za svoje konanie aj zodpovednosť.

Pracovná známosť ministra s obvinenou vedúcou

Ministerstvo životného prostredia podľa Helda preto odmieta zaťahovanie predstaviteľov rezortu do konania osôb podozrivých z trestnej činnosti.



„Čo sa týka vzťahu vedúcej odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade Bratislava k ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi, považuje envirorezort za potrebné zdôrazniť, že ju minister predtým, ako sa stala vedúcou daného odboru, nepoznal. Prišiel s ňou do pracovného kontaktu až potom, ako sa stala vedúcou, a to rovnakým spôsobom, akým prišiel do kontaktu s ďalšími vedúcimi odborov starostlivosti o životné prostredie,“ uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia.

V súvislosti s medializovanými informáciami o daroch strane Most-Híd minister Sólymos vie o tom, že obvinený Tomáš W. venoval ešte v roku 2009 strane dar.

Sólymos s ním však neudržuje žiadny kontakt ani ako minister, ani ako súkromná osoba.

Sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici minulý týždeň vzal do väzby vedúcu odboru na Okresnom úrade v Bratislave Miroslavu G. a ďalších dvoch obvinených zo zločinu korupcie. Štvrtého obvineného prepustil na slobodu.

Podľa vyšetrovateľa od januára tohto roka sa mali s cieľom prijímania úplatkov spolčiť Miroslava G., Pavol B., Branislav R., Tomáš W. a Vladimír M. Posledných troch menovaných obvinili aj z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Pracovníci okresného úradu Miroslava G. ako vedúca a referent Pavol B. mali za úplatok ako osoby disponujúce právomocou v konaniach vedených na úrade zabezpečovať prípravu potrebných podkladov. Konkrétne išlo o vydávanie kladných rozhodnutí a stanovísk

. Zmluvy a nadväzujúce právne úkony, ako aj viaceré bankové operácie cez nimi riadené spoločnosti pritom údajne slúžili len na zakrytie pôvodu peňazí z korupcie.

Výška úplatku bola individuálna, podľa druhu žiadosti. Celkovo išlo o viac ako 334-tisíc eur.