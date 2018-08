Odborník na mosty: Riziko zosuvu pôdy pod mostom v Janove mohlo kontrolórom ujsť

V zlom stave sú aj slovenské mosty.

14. aug 2018 o 16:44 Peter Kováč

Most sa zrútil počas silnej búrky. (Zdroj: TASR/AP)

Hrozba zosuvu pôdy pod mostnými piliermi sa pri pravidelných kontrolách mostov bežne neskúma. Skúsený technik si však také riziko všimnúť môže, hovorí o tragédii v Janove odborník na mosty Peter Paulík z Katedry betónových konštrukcií a mostov Slovenskej technickej univerzity.

Ako často sa kontrolujú mosty a v čom spočívajú?

"Prehliadky mostov sa u nás riadia presnými predpismi, ktoré stanovuje Slovenská správa ciest.

Podľa nich musí byť každý most aspoň raz ročne zbežne prehliadnutý.

To znamená, že naň príde technik, ktorý ho obhliadne a zisťuje, či na ňom nie sú nejaké viditeľné trhliny, priehlbiny či voľným okom zistiteľné poruchy. Je to čisto vizuálna kontrola.

Každé štyri roky zas prebiehajú takzvané hlavné prehliadky. Na niektorých mostoch je to častejšie.

Tieto prehliadky sú už podrobnejšie, prispôsobujú sa stavu mosta a prehliadajú sa aj ťažšie prístupnejšie miesta.

Poruchy sa zakresľujú a na základe toho sa spisuje hodnotenie, v akom stave je most, a čo treba urobiť. Na základe toho sa mosty zaraďujú do kategórie jedna až sedem, čiže od vynikajúceho až po havarijný stav. Platí to pre všetky cestné mosty, železničné majú iné pravidlá."

Sú tieto kontroly v rôznych krajinách odlišné?