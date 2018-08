Dobré ráno: Tajní mali o únose informovať, prezident o ničom nevie

Tajní si údajne splnili povinnosť. Akú?

14. aug 2018 o 23:33 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

Tajná služba nie je zapojená do únosu Vietnamca a keď SIS získala o tomto únose informácie, postúpila ich povinným adresátom, povedal pred pár dňami predseda výboru na kontrolu našich tajných Gáborl Grendel z opozičnej strany OĽaNO.

Lenže, komu teda SISka, údajne už pár dní po únose, povedala? A komu o tom povedať mala?

Teoreticky by jej správy mali dostávať najvyšší ústavní činitelia, no keď to denník SME zisťoval, prezident o takejto správe nevedel. A aby toho nebolo málo, šéf tajnej služby Anton Šafárik povedal, že jeho osobný názor na celý únos sa nezhoduje s jeho oficiálnym názorom.

O čudnej úlohe SIS v kauze únosu Vietnamca sa Tomáš Prokopčák rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

V talianskom Janove sa zrútila časť diaľničného mosta, ktorý prechádza mestom. Z výšky asi 45 metrov spadol až sto metrov dlhý úsek, podľa záchranárov aj s autami. Úrady hlásili obete aj zranených. Podľa talianskych médií sa najskôr zrútil podporný stĺp, ktorý následne spôsobil pád mosta. Časť konštrukcie sa zrútila na budovu spoločnosti Polcevera, ďalšia na železničnú trať pod mostom.

Premiér Peter Pellegrini zvolal radu vlády pre vedu, techniku a inovácie, aby riešila problémy s transformáciou Slovenskej akadémie vied. Tá sa sporí s ministerstvom školstva o to, kto zmenu SAV blokuje.

Ministerstvo školstva tiež zverejnilo nové výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja. Tie posledné muselo zrušiť pre podozrenia z pokusu o zneužitie eurofondov. Výzvy sú teraz za takmer 300 miliónov eur.

Peter Sagan má stále problémy po páde na Tour de France. Podľa jeho trénera by však chcel štartovať na majstrovstvách sveta koncom septembra. Sagan by mal skúsiť aj tohtoročnú Vueltu, i keď sa nepredpokladá, že v Španielsku by prišiel do cieľa.

Najlepšie podmienky na život má Viedeň. Po siedmich rokoch zosadila z top pozície v rebríčku austrálsky Melbourne. Najhoršie sa žije v sýrskom Damasku, bangladéšskej Dháke či pakistanskom Karáči.

