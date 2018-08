Ficov mediálny poradca Erik Tomáš chce vstúpiť do Smeru

Tomáš sa chce rozhodnúť do konca leta.

15. aug 2018 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Poslanec NR SR Erik Tomáš, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke Smeru, zvažuje vstup do tejto strany.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, dlhodobo pôsobil v profesionálnych pozíciách v oblasti komunikácie a pri nich nevznikala potreba členstva v strane.

„Napriek tomu, že nie som členom strany, si verejnosť po tých rokoch moju tvár už automaticky spája so značkou Smer. Od roku 2016 som poslancom NR SR za Smer a samozrejme si uvedomujem, že moja pozícia sa zásadne zmenila. Viedol som už diskusie s vrcholnými predstaviteľmi strany a silno zvažujem, že do strany vstúpim. Do konca leta by som mal túto otázku uzavrieť,“ povedal.



Niektorí poslanci NR SR za Smer prestávajú niekedy hlasovať spolu s väčšinou v klube. Marek Maďarič predložil návrh novely zákona s opozičným poslancom Martinom Poliačikom.

„Marek Maďarič sa už dlhodobo stavia do pozície vnútorného kritika v strane, ale pri drvivej väčšine zákonov z dielne koalície hlasuje za a zatiaľ jeho pozíciu nemôžeme označiť za takú, že by nepodporoval súčasnú vládu. To je kľúčové. Kým to tak bude, nebudem špekulovať. Ale čo Marek Maďarič v budúcnosti urobí, bude jeho osobné rozhodnutie,“ povedal Tomáš.