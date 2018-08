Ako naštartovať zabudnutý región

V oblasti s najvyššou nezamestnanosťou pomáhajú rozhýbať miestnu ekonomiku aj včely .

22. aug 2018 o 8:36 Simona Fiabáne, Nadácia Pontis

„Pôsobíme v regióne, ktorého mottom by mohlo byť: Vystúpte a kochajte sa,“ hovorí Dávid Turčáni, zakladateľ Včelieho kRaja. Väčšina ľudí však Gemer a Novohrad pozná ako tie, ktoré kraľujú rebríčkom nezamestnanosti na Slovensku. Turčániho to neodradilo, práve naopak.

V Liešnici pri Kokave nad Rimavicou založil vzdelávaciu včielnicu – Včelí kRaj. Cieľ je jednoduchý – zážitkovou formou vzdelávať verejnosť o význame včiel a opeľovačov a poukazovať na krehké vzťahy v prírode, na ktorých sme závislí.

Tradíciu včelárstva mal v rodine

To, čo by iných odradilo, považoval zakladateľ Včelieho kRaja za výzvu a potenciál, nie prekážku. Dávid Turčáni nadviazal na vyše 60-ročnú tradíciu včelárenia vo svojej rodine. Rozbehol projekt, ktorý dnes funguje už piaty rok a profitujú z neho aj okolité zariadenia a miestni obyvatelia.



„Chodia k nám ľudia z celého Slovenska a rôznych krajín Európy. To má samozrejme vplyv aj na okolité stravovacie a ubytovacie zariadenia, ktoré vďaka nám majú zákazníkov aj v mesiacoch s nižšou návštevnosťou. A títo ľudia sa do regiónu vracajú nielen na ďalšie kurzy, ale aj na rodinné dovolenky,“ vysvetľuje Turčáni.

(zdroj: Katta Tubio)

Učia prekonávať strach

Včelí kRaj navštevujú školy s deťmi aj jednotlivci. Nad otvoreným úľom zisťujú, ako funguje fascinujúci svet včiel a môžu si s nimi sami skúsiť prácu.

„Celotelové kombinézy návštevníkom dávajú pocit istoty a na včielky nazrú aj najväčší bojkovia. O to väčší je to zážitok, keď sa z nich u nás stanú priatelia včiel,“ hovorí Turčáni. Okrem toho môžu ochutnať rôzne medy a na pamiatku si vyrobia voňavú voskovú sviečku.

Ročne Včelí kRaj navštívi vyše 500 žiakov zo širšieho okolia. Približne rovnaké množstvo žiakov zas navštívia oni priamo na školách, väčšinou mimo včelárskej sezóny. Veľmi populárne sú kurzy pre začiatočníkov, z ktorých ročne odíde okolo 130 budúcich zodpovedných včelárov.

Z dlhodobo nezamestnaných sa stávajú včelári

Vo Včelom kraji sa snažia rozvíjať aj zamestnanosť. Ich cieľom je každý rok vyškoliť do 20 nových včelárov, ktorých hľadajú medzi dlhodobo nezamestnanými.

„Budúcim včelárom dáme aj úle, včely a základné vybavenie, ktoré je cenovo dosť náročné a sami by si ho nemohli dovoliť. To majú v prenájme na 5 rokov. Ak sa ako včelári osvedčia, dostanú ho darom a bezplatne,“ vysvetľuje Dávid.

Školenia poskytujú aj spracovateľom včelích produktov, ktorých učia ako spracovávať vosk, propolis, peľ a med na kozmetické, darčekové, alebo potravinárske výrobky. Aj v tomto prípade sú cieľovou skupinou dlhodobo nezamestnaní ľudia.

Podobné projekty by mohli vznikať aj v ďalších menej rozvinutých regiónoch Slovenska, myslí si Turčáni. Každá jedna obec má svoje špecifikum, jedinečnosť a tú treba využiť.

„Cestujeme po Slovensku a vidíme v obciach veľký potenciál. Ten ale často už nevidia domáci, lebo ho majú pred očami každý deň. Preto odporúčam počúvať ľudí, ktorí prídu zvonka. Pretože nie, oni nechvália zo slušnosti,“ hovorí Turčáni.

Ak chcete niečo podobné naštartovať, podľa Turčániho si treba nájsť projekt, ktorý bude originálny a zároveň bude vychádzať z tradície.

