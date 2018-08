Ministerstvo školstva sa ohradzuje proti tvrdeniam predsedu SAV

Je klamstvo, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja nemá podpisovať so SAV zmluvy, tvrdí ministerstvo.

16. aug 2018 o 11:30 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa ohradzuje proti tvrdeniam predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka, že rezort školstva odporučil Agentúre na podporu výskumu a vývoja, aby so SAV nepodpisovala zmluvy.

To je podľa ministerstva školstva klamstvo. "Agentúra ani rezort školstva nikdy neuviedli, že SAV má zákaz na poberanie akejkoľvek dotácie, alebo sa nemôže zapojiť do akejkoľvek výzvy. Ohradzujeme sa proti takýmto vyjadreniam," tvrdí ministerstvo.

Rezortu školstva mimoriadne záleží na ďalšom rozvoji SAV, a práve preto trvá na dôkladnom a dôslednom postupe pri registrácii verejných výskumných inštitúcií, do ktorých sa má odovzdať rozsiahly majetok štátu, teda majetok všetkých občanov.

Jedine takýto dôkladný a dôsledný postup zabezpečí, aby sa v budúcnosti nemohol tento proces nikým spochybňovať.

Stanovisko ministerstva školstva zaslal agentúre SITA odbor komunikácie a protokolu ministerstva.

Druhý protest

V utorok bol v poradí už druhý protest k situácii v SAV. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 600 pracovníkov akadémie a priaznivcov vedy.

Rezort školstva vo svojom stanovisku uvádza, že nerozumie, prečo SAV vyvíja verejný aj politický nátlak, organizuje petície, spája sa s politickou opozíciou, ktorá evidentne nerozumie otázkam transformácie verejnej výskumnej inštitúcie, obviňuje ministerstvo zo šikany, osočuje ministerku Martinu Lubyovú aj Slovenskú národnú stranu nezmyselnými konšpiračnými teóriami, že niekomu ide o ovládnutie SAV.

"Už len nátlak a demagógia môžu pomôcť odviesť pozornosť od fatálneho zlyhania SAV pri príprave transformácie. Pokiaľ by takúto energiu a úsilie vložila včas do zabezpečenia procesov transformácie (ktorá sa pripravuje už ôsmy rok) a do procesu registrácie, ktorý bol zákonom určený už v septembri 2017, teraz by sme nemali čo riešiť," uzavrelo ministerstvo.

Nový zákon

Národná rada v minulom roku schválila Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii, na základe ktorého sa mali od 1. júla všetky organizácie SAV stať verejnými výskumnými inštitúciami.

Aby mohli verejné výskumné inštitúcie vzniknúť, je potrebné, aby ich ministerstvo školstva zapísalo do registra. To sa do dnešného dňa nestalo. SAV mala do 31. mája predložiť na ministerstvo školstva kompletnú dokumentáciu potrebnú na transformáciu.

Rezort našiel v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí a žiadal, aby SAV dodala vnútorné predpisy jednotlivých ústavov a ich zoznam majetku. SAV si splnila všetky zákonne povinnosti a predložila všetky dokumenty, čo už dnes nepopiera ani ministerstvo školstva. Potvrdil to 10. augusta na tlačovej konferencii predseda SAV Pavol Šajgalík. „Ministerstvom namietané neskoršie predloženie časti podkladov, ktoré spoluspôsobil rezort školstva komunikáciou na poslednú chvíľu, nie je prekážkou pre zápis. Nemáme sa čoho obávať, lebo sme v práve," zhodujú sa všetci pracovníci SAV. Akadémia bude trvať na tom, aby sa postupovalo podľa paragrafu 21a Zákona o SAV, aj keby bolo potrebné domáhať sa nápravy súdnou cestou, pretože SAV cestou porušenia platného zákona nepôjde.



Ministerstvo školstva navrhuje, aby verejné výskumné inštitúcie vznikli podľa paragrafov 3 až 5 Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii.

"Akadémia dodala, čo mala dodať. Posledné, čo zostáva je, aby majetok štátu, ktorý chcú vložiť do verejných výskumných inštitúcií, schválila vláda SR. Doteraz SAV majetok spravovala, ale teraz si ho chce vložiť do verejných výskumných inštitúcií ako majetok," povedala Lubyová a dodala, že proces je rozbehnutý a je potrebné ďalej rokovať. Návrh na zapísanie do registra musí podať SAV ako zakladateľ verejnej výskumnej inštitúcie.

Podľa predsedu akadémie požiadavka ministerstva školstva, aby sa SAV transformovala podľa paragrafu 3 až 5 Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii nie je možná. "Najprv by sa musela SAV ako rozpočtovo príspevková organizácia doslova zlikvidovať a potom môže vzniknúť ako verejná výskumná inštitúcia a do nej sa dá vložiť majetok," vysvetlil predseda SAV.