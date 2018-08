Dobré ráno: Zažije milión stupňov, ako je možné, že nezhorí

Vesmírna misia Parker je výnimočná.

16. aug 2018 o 23:41 Tomáš Prokopčák, Ondrej Podstupka

Len počúvajte. Najrýchlejšia vesmírna misia. Prvá vesmírna misia priamo k Slnku. A prvá misia NASA, ktorá je pomenovaná po žijúcom vedcovi.

To pritom nie sú všetky superlatívy, ktoré sa spájajú so sondou Parker Solar Probe. Odštartovala len pred pár dňami a už teraz letí v ústrety našej hviezde... a poletí roky.

Prečo je táto kozmická misia taká zaujímavá, čo sú jej naj a čo by mala zistiť?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ondrejom Podstupkom.

Krátky prehľad správ

Tento raz to Marianovi Kočnerovi nevyšlo. Pokúsil sa od Unipharmy získať 45 miliónov eur, čo by firmu zrejme dostalo do konkurzu, kde by ju niekto mohol násilne prevziať. O celej kauze sme sa rozprávali s investigatívnym reportérom SME Adamom Valčekom vo včerajšej epizóde Dobrého rána.

Nekalé praktiky pri požičiavaní peňazí nezmizli, nebankovky si len našli nový biznismodel. Tento raz v krátkodobých minipôžičkách: ide o sumy v desiatkach či stovkách eur. Klient pritom akoby neplatil úroky, zaplatí za požičanie peňazí fixný poplatok.

Poisťovňa Aegon odchádza zo Slovenska. Spoločnosť kúpi skupina NN Group. Ľudí by sa transakcia nemal dotknúť, nezmení sa ani podstata produktov, ktoré si v minulosti vybrali.

Novinári nie sú nepriatelia. Stovky amerických médií sa spojili a odsúdili nenávistnú protimediálnu politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten médiá často označuje za nepriateľov ľudu.

Bývalí venezuelskí sudcovia odsúdili prezidenta Nicolasa Madura na 18 rokov väzenia. Sudcovia, ktorí ušli z krajiny do Kolumbie, hovoria pri symbolickom procese o korupcii a praní špinavých peňazí.

