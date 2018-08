Neziskovky sa so Sakovou nezhodli na zmenách v zákone o polícii

Zástupcovia iniciatívy Chceme veriť sa s ministerkou nezhodli v kľúčových bodoch.

16. aug 2018 o 17:03 SITA

BRATISLAVA. Zástupcovia iniciatívy Chceme veriť, ktorú tvoria občianske organizácie Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Liga za ľudské práva, Inštitút SGI, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis, vo štvrtok v rámci rozporového konania rokovali s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer) o zmenách v polícii. V kľúčových bodoch sa nezhodli.

Informoval o tom Juraj Rizman z Via Iuris.

K návrhu majú výhrady

Chceme veriť podala s podporou viac ako 5 500 ľudí hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o Policajnom zbore, keďže podľa nej predložená novela pod rúškom pozitívnych inštitútov a transparentnosti neprináša zmeny, ktoré by viedli k skutočnému odpolitizovaniu polície a zvýšeniu jej dôveryhodnosti.

„Naším návrhom sme chceli dosiahnuť, aby prezidenta Policajného zboru SR vyberala vyvážene zložená komisia a aby nemohlo dôjsť k jeho zabetónovaniu vo funkcii. Zásadne nesúhlasíme s tým, aby vyšetrovanie trestných činov policajtov vykonávali tiež príslušníci policajného zboru, pretože to vzbudzuje pochybnosti o objektívnosti a nezávislosti takéhoto vyšetrovania. Keďže v týchto zásadných otázkach sme nedosiahli zhodu, návrh považujeme za škodlivý a nemôžeme s ním súhlasiť,“ povedala Kristína Babiaková z VIA IURIS.



„Na rozporovom konaní nás nepríjemne prekvapila informácia, že zákon bude predložený do vlády v znení, ktoré neumožní kandidovať ľuďom, ktorí nie sú v aktívnej policajnej službe. Považujeme to za neodôvodnené zužovanie okruhu osôb, ktoré majú predpoklady stať sa vhodným policajným prezidentom,“ dodala Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva.

Škodlivá novela

Zástupcovia iniciatívy si od ministerky vypočuli, že predložený návrh považuje za pokrokový oproti právnym úpravám v iných európskych štátoch.

Iniciatíva si však myslí, že novozvolený policajný prezident bude sedem rokov takmer neodvolateľný, pretože jeho odvolanie si bude vyžadovať zhodu koaličných a opozičných strán.

Z tohto pohľadu je podľa iniciatívy predložená novela škodlivá.



O zmenách v polícii - o voľbe policajného prezidenta a nezávislosti policajnej inšpekcie hovorili zástupcovia iniciatívy aj koncom mája, a to s premiérom Petrom Pellegrinim.

Zuzana Wienk vtedy povedala, že premiér podľa nej vníma dôležitosť otázky a je ochotný dohliadať na to, aby verejnosť získala dôveru v políciu.

Takisto vtedy podľa nej podporil viaceré návrhy stransparentnenia výberového procesu.