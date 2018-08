Hrnko sa chce zbaviť poslancov, ktorí vynášajú informácie z výborov

17. aug 2018 o 11:27 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Podpredsedovi SNS Antonovi Hrnkovi sa nepáči, že na výboroch sa s utajovanými informáciami oboznamujú poslanci, ktorí nemajú previerky a potom ich vynášajú na verejnosť.

"Už po tretíkrát sa stalo poslancovi Galkovi v mojom výbore, že informoval verejnosť o utajovaných skutočnostiach," povedal na piatkovej tlačovej konferencii Hrnko.

Okrem Ľubomíra Galka z SaS spomenul aj Gábora Grendela z OĽaNO. Aké konkrétne utajované informácie vyniesli povedať nechcel.

Členovia výboru by mali mať podľa Hrnka previerky a ak vynesú informácie z výboru, tak by o tie previerky prišli. Potom by nemali ani možnosť byť vo výbore.

V tejto oblasti by sa mal podľa neho zmeniť buď rokovací poriadok prípadne zákon. Nevedel povedať, či už v tomto volebnom období alebo až po budúcich voľbách.

Problémom podľa Hrnka je, že do kancelárie NRSR začali chodiť klasifikované dokumenty z NATO a EÚ pre výbor pre obranu a bezpečnosť.

"Zistil som, že som jediný, ktorý má previerku na oboznamovanie sa s týmito skutočnosťami v mojom výbore," povedal Hrnko, ktorý predsedá brannobezpečnostnému výboru.

Je podľa neho dôležité, aby sa mohli s týmito skutočnosťami oboznamovať viacerí.

Na otázku, či má v tomto návrhu podporu šéfov koaličných strán, Hrnko povedal, že im svoj zámer poslal a keby boli proti, tak tlačovku nezvolá.