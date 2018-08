Prečítal vyhlásenie o okupácii. To, čo prišlo potom, ani vo sne nečakal

Ktoré správy o Slovensku v angličtine zaujali medzinárodnú komunitu?

17. aug 2018 o 12:26

1. Ako sa v ’68 utekalo za hranice? After a temporary thaw, the Czechoslovak borders were sealed

2. Muž, ktorý sa opätovne zamiloval do Slovenska: Slováci sú jedni z najvernejších zákazníkov na svete. Bistro owner rediscovered his love for Slovakia abroad

3. Čo zažiť v Bratislave v najbližších dňoch? Top 10 events in Bratislava

4. Ponúkajú dokonca aj starostlivosť o deti. Miesta, kde môžete prísť pracovať a deliť sa o priestor s ľuďmi z iných firiem, si našli svojich fanúšikov aj u nás: Coworking spaces spring up like mushrooms in Slovakia

5. Sen o cestovaní v kapsuliach sa rozplýva: Is Slovakia's hyperloop dream over?

6. Irena Brežná: Slováci berú všetko osobne. We were on the run, but we were welcomed

7. Stará jedáleň sa mení na centrum pre mladých. Pomôcť môže každý: A unique space for young people about to be created in Bratislava

8. Americký novinár o Trumpovi a Hitlerovi: Ak neodporujeme zlu, stotožňujeme sa s ním! If we do not resist evil, we go along with it

9. Prečo sme stále pre Nemecko zaujímavou krajinou pre investície? German investors keep coming to Slovakia, bringing more automation

10. Prečítal vyhlásenie o okupácii. To, čo prišlo po tom, ani vo sne nečakal: The memory of emigration will survive in our children's children

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.