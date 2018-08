V Košiciach vítali okupantov kamene, odveta bola krvavá

Pozrite si augustové udalosti Košiciach, ako ich zachytil fotograf Rado Mlýnek.

21. aug 2018 o 6:40 Boris Vanya, Stanislava Ivánková

KOŠICE. Rado Mlýnek spomína, ako nafotil sériu unikátnych fotografií po príchode okupačných vojsk do Košíc:

V ten deň, 21. augusta 1968, ma skoro ráno, tak okolo piatej, telefonicky zobudil môj priateľ Iko. Povedal jedinú vetu, ktorú si budem do smrti pamätať: „Rado, Rusi nás obsadzujú.“ Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, čo to vlastne hovorí. Potom som zapol rádio a až po chvíli mi napadlo, že by som sa mohol ísť pozrieť na neďaleké Námestie osloboditeľov, kde dodnes stojí pamätník, pripomínajúci oslobodenie Košíc Sovietskou armádou.

Išlo teda o druhé „oslobodenie“. Námestím, na ktorom sa postupne zhromažďovali ľudia a potom aj celé húfy príslušníkov VB, v plynulom prúde prechádzali vojenské nákladné autá s vojakmi, tanky, ťahače s kanónmi, ba - pre istotu - aj s člnmi. Dnes sa už ťažko dá zistiť, kto prvý začal na prechádzajúce vozidlá Sovietskej armády hádzať kamene. Začal som všetko fotografovať, ale po niekoľkých minútach ku mne prišiel jeden pán a povedal mi, aby som radšej nefotil, lebo ak by sa tie fotky neskôr dostali do rúk tým správnym súdruhom, mohli by mať identifikovaní „vrhači“ kameňov i protestujúci s transparentmi veľké problémy.

Situácia sa postupne vyhrocovala, došlo aj k streľbe, a tak som spred nedostavaného hotela Slovan odišiel domov. Popoludní som sa však ešte vrátil a odfotil som trosky podpálených áut.