Zmeny vo výbere policajného prezidenta už predložili na rokovanie vlády

Novela by mohla nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.

17. aug 2018 o 14:26 SITA

BRATISLAVA. Novela zákona o Policajnom zbore, ktorou sa má zmeniť napríklad spôsob voľby prezidenta Policajného zboru alebo šéfa policajnej inšpekcie, už rezort vnútra predložil na rokovanie vlády.

Dokument sa momentálne nachádza v sekcii nezaradené, podľa všetkého by sa ním však vláda mala zaoberať už v stredu 22. augusta.

Podľa novely má byť po novom policajný prezident vymenovaný do funkcie ministrom vnútra na základe výberového konania a po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie.

„Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru je sedem rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná do funkcie prezidenta Policajného zboru len raz,“ uvádza sa v návrhu. Komisia, ktorá má posudzovať kandidátov do funkcie policajného prezidenta, má podľa novely sedem členov. „Dvoch členov komisie menuje minister vnútra SR a po jednom členovi komisie menuje generálny prokurátor SR, prezident Policajného zboru, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru,“ uvádza sa v dokumente.



V prípade zámeru odvolať policajného prezidenta z funkcie musí minister vnútra svoj návrh po novom odôvodniť a následne ho musí odporučiť brannobezpečnostný výbor aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov výboru



Zmeny sa týkajú aj pozície šéfa policajnej inšpekcie. „Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra vnútra SR na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak výbor odporučí jeho vymenovanie,“ uvádza sa v novele.

Funkčné obdobie riaditeľa inšpekcie je sedem rokov, pričom tá istá osoba môže byť do funkcie vymenovaná iba raz. Nový policajný prezident ako aj šéf inšpekcie sú v prípade, že nedisponujú bezpečnostnou previerkou na stupeň „Prísne tajné“, povinní ju vykonať do 30 dní od vymenovania do funkcie. Samotný Úrad inšpekčnej služby ako osobitná súčasť Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov (Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže) je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.



Novela takisto zavádza možnosť pre občana podať žiadosť o preskúmanie postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti, smerujúcej proti postupu príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru. Žiadosťou sa má podľa novely zaoberať brannobezpečnostný výbor.

„Výbor NR SR oznámi sťažovateľovi výsledok preskúmania postupu do troch dní od skončenia jeho preskúmania,“ konštatuje dokument.



V prípade odobrenia vládou a schválenia parlamentom má novela nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.