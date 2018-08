Prieskum AKO: Smer zastavil pokles, Most prišiel o percento

Koaličné strany by už vládu nezostavili.

18. aug 2018 o 10:25 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Strana Mariana Kotlebu a paralamentná SNS sa naďalej striedajú na poste tretej najsilnejšej strany. Smer na prvom mieste a SaS na druhom vo svojich preferenciách rastú len na úrovni štatistickej chyby.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 15. až 17. augusta.

Ak by sa parlamentné voľby konali v polke augusta, vyhrala by ich podľa prieskumu strana Smer so ziskom 21,4 percenta. V januári pred smrťou Jána Kuciaka a následnou koaličnou krízou mal Smer viac ako 25 percent. Po pol roku od vraždy sa drží okolo 21 percent.

Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, podporilo by ju 15,7 percenta respondentov, tretia by skončila SNS s 11 percentami.

Prieskum AKO august 2018 agentúrou AKO v období od 15.08.2018 do 17.08.2018 Do parlamentu postupujú len strany, ktoré získajú aspoň 5 percent hlasov

Na štvrtom mieste skončila Kotlebova ĽSNS, volilo by ju 10,9 percenta opýtaných. Hneď za ňou sa umiestnila Sme rodina - Boris Kollár s 10,3 percentami.

Nasledujú OĽaNO (8,4 percenta), KDH (6,1 percenta), Most-Híd (5,3 percenta), Progresívne Slovensko (4,1 percenta), Spolu občianska demokracia (3,3 percenta) a SMK-MKP s tromi percentami. Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani podporu jedného percenta oslovených.

Počet kresiel

Smer-SD by v parlamente získal 36 kresiel, SaS 27, SNS 19 a Kotlebova ĽSNS 18. Sme rodina Boris Kollár by mala v Národnej rade SR 17 mandátov, OĽaNO 14, KDH desať a Most-Híd deväť.

Súčasná koalícia by tak mala len 61 kresiel a na väčšinu v parlamente potrebuje prekročiť hranicu 75 kresiel.

Na voľbách by sa zúčastnilo 70 percent respondentov, 11,2 percenta opýtaných deklarovalo, žeby určite nešli voliť, 17,3 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volili a 1,5 percenta oslovených odmietli prezradiť, koho by volili.

Ako strany dopadli v júni

V júni agentúra Smeru namerala 21 percent, SaS 15,5 percenta, ĽSNS skončila s 11,1 percentom a SNS s 10.2 percentami. Za nimi bola Sme rodina s 9,3 percentami, OĽaNO s 8,6 percentami, KDH s 7,2 percentami a Most-Híd s 6,3 percentami.

V júni malo progresívne Slovensko 4 percentá a Spolu 3,8 percent.