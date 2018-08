V parlamente sú podľa Macháčkovej aj ľudia, ktorí by tam byť nemali

Poslanci v parlamente sú podľa poslankyne obrazom Slovenska.

18. aug 2018 o 13:12 SITA

BRATISLAVA. V Národnej rade Slovenskej republiky sú aj ľudia, ktorí by tam byť nemali. Uviedla to v rozhovore pre agentúru SITA nezaradená poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Katarína Macháčková.

Ako uviedla, pred zvolením za poslankyňu a pred vstupom do parlamentu očakávala, že plénum Národnej rady budú tvoriť inšpiratívni ľudia, od ktorých sa bude môcť učiť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Nezaradení poslanci chcú zveriť samosprávam silnejšie kompetencie voči developerom

„Po príchode do parlamentu som zažila sklamanie, že sú tam aj ľudia, ktorí by tam byť nemali. Ale uvedomila som si, že v podstate je to obraz Slovenska. Každý z nás reprezentuje istú časť obyvateľstva a ich názory,“ povedala spoluzakladateľka mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia.



Pre poslankyňu bolo sklamaním aj zistenie, aké sú vzťahy medzi opozíciou a koalíciou.

„Opozičné návrhy nenájdu pochopenie, nech sú akokoľvek dobré. Politika sa na Slovensku nerobí podľa toho, čo je dobré pre ľudí, ale podľa toho, s čím súhlasí vládna koalícia,“ vyhlásila poslankyňa, ktorá sa stále viac cíti byť ako regionálny ako parlamentný politik.



Macháčková je primátorkou mesta Prievidza od roku 2010, v poradí druhé funkčné obdobie, a o tento post sa bude uchádzať aj v tohtoročných novembrových komunálnych voľbách.