Grendel: Smer si chce voľbou policajného šéfa zaručiť beztrestnosť

Návrh vlády v parlamente Grendel nepodporí.

18. aug 2018 o 17:15 SITA

BRATISLAVA. Smer si chce na sedem rokov zaručiť beztrestnosť. Konštatuje to poslanec Národnej rady za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a tieňový minister vnútra Gábor Grendel.

„Vláda má budúci týždeň schváliť návrh zákona, podľa ktorého bude policajný prezident sedem rokov neodvolateľný. Smer chce tým zabezpečiť kontinuitu na čele polície aj v prípade, že sa ocitnú po najbližších voľbách v opozícii. Nepoznám európsku demokratickú krajinu, kde by to takto fungovalo,“ uviedol.

Návrh vlády v parlamente Grendel nepodporí. Podotkol, že Ficov a Kaliňákov valec by mohli zastaviť jedine SNS alebo Most. Agentúru SITA o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



Podľa Grendela, ľudia na Slovensku túžia po zmene, a to aj v bezpečnostných zložkách. „Bez toho zostane Slovensko banánovou republikou, kde sa vybranej kaste ľudí vďaka svojim kontaktom nikdy nič nestane,“ uzavrel.