Bugár sa dnes vpádu vojsk neobáva, hrozba podľa neho zmenila formu

Bugár vidí hrozby v dezinformačných weboch, falošných správach a extrémizme.

20. aug 2018 o 13:02 SITA

BRATISLAVA. V súčasnosti podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára nečelíme hrozbe napadnutia cudzími vojskami a brutálnou silou ako pred 50 rokmi, ale sme vystavovaní iným formám hrozieb, ktoré sa často skryto a podprahovo šíria najmä v internetovom priestore.

Ako povedal Bugár pre agentúru SITA, dnes tu sú prejavy extrémizmu, falošné správy, rôzne dezinformačné weby nás denne zaplavujú zo všetkých strán a je niekedy veľmi ťažké rozlíšiť, ktoré informácie sa zakladajú na skutočnosti a ktoré vznikli len v hlavách profesionálnych manipulátorov.

V roku 1968 si podľa Bugára mnohí hovorili, že sme boli ponechaní napospas Rusom a demokratické krajiny na západe nás nechali v štichu.

„Dnes by sme sa však mali pozrieť viac smerom k nám samým. Či my niekedy nenechávame naše proeurópske a proatlantické ukotvenie v štichu. Či robíme všetko pre to, aby sa podobná udalosť už nikdy viac neopakovala,“ uviedol.

Most-Híd je presvedčený, že je nevyhnutnosťou a našou zodpovednosťou reagovať aktívne na vyššie spomenuté hrozby, aby sme sa jedného dňa neocitli sami, našou vlastnou zásluhou tam, kde by nikto z nás dobrovoľne nechcel byť.

Tohtoročné 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie vtedajšieho Československa zostáva podľa Bugára veľmi silnou a stále živou spomienkou na potlačenie a umlčanie snahy vtedajšej spoločnosti po väčšej slobode a demokracii cudzími vojskami.

„Je dôležité neustále pripomínať tieto udalosti aj mladším generáciám, lebo len štát, ktorý pamätá na svoju minulosť, má aj svoju budúcnosť. Tento tmavý moment našej histórie by mal byť pre nás mementom, že sloboda nie je samozrejmosťou a je veľmi krehkou hodnotou, ktorú je potrebné neustále chrániť,“ dodal.